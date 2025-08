Když se jí stala osudná nehoda, vážila přes sto kilogramů. Milovala tacos, nachos a hamburgery a vše s oblibou zapíjela pivem nebo jiným alkoholem, který tolik milovala. Po nehodě se ovšem tolik styděla, že se rozhodla se sebou něco dělat.

„Koučuji lidi, kteří mají problémy a potřebují najít smysl života. A přitom jsem sama smysl života hledala a neuměla si pomoct. Jsem ráda, že teď už mohu jít příkladem a pro své klienty jsem větší inspirací. Předtím ze mě byla zhnusená vlastní dcera a nemohla vystát, že piji tolik alkoholu. Došla jsem pak do bodu, kdy jsem se na sebe nemohla podívat ani já sama a musela jsem něco udělat,“ uvedla žena pro The Sun.

K hubnutí nechtěla používat léky jako je Ozempic nebo si nechat podvázat žaludek. Chtěla jít tou nejzdravější cestou, díky které by změny byly trvalé a co nejméně zatěžující pro tělo. Začala tedy se zdravou stravou, přestala pít alkohol a začala se hýbat. Už jen absence alkoholu přinesla pozitivní změny.

„Šlo to dolů docela rychle. Myslím, že alkohol byl největší problém. Ani jsem si neuvědomovala, jak špatně na tom jsem. Stále víc si uvědomuji, kolik lidí má s alkoholem problém a mělo by s tím něco dělat. Neměla jsem ani dobré stravovací návyky. Jedla jsem ve spěchu, před spaním se přejídala, jedla příliš velké porce a myslela si, že to tělo zvládne. Přitom strava je základ. Chci být na světě dlouho, tak na tom musím zapracovat,“ doplnila. Zhubla nakonec čtyřicet kilogramů a nabrala spoustu svalové hmoty.