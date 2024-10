Vážila sto patnáct kilogramů, dieta ženě změnila život

Byla zvyklá na nákupy v normálních obchodech s oblečením, vždy našla něco, co jí sedlo. Pak ale jednou přišla a nevešla se ani do velikosti XL. Tehdy si řekla, že tak to dál nejde, a rozhodla se pro změnu. Věděla ale, že bez plné podpory manžela to nepůjde. Se sportem a zdravou stravou tedy začal i on.

„Byla jsem silnější už jako dítě. Myslím, že na vině byla jednoznačně nezdravá strava i nulový pohyb. Nebyla jsem zvyklá sportovat. S jídlem jsem pak měla problém i v pubertě. Jakýkoli problém jsem vždy řešila přejídáním. Pak jsem zkoušela diety, ale nikdy jsem nevydržela dlouho a opět do přejídání spadla,“ uvedla.

Potřebovala podporu, aby se na své cestě za zdravějším já udržela. Jako dítě a náctiletou ji matka v hubnutí nepodporovala, ale naopak jí říkala, že by se měla pořádně najíst, a ignorovala fakt, že už je obézní. Proto se rozhodla změnit společně s manželem. A udělala dobře. Nakonec se jí podařilo zhubnout na šedesát kilo.

Zpevnila postavu cvičením a zdravotně je na tom nejlépe, co si pamatuje. Už by se k nezdravému životnímu stylu nechtěla nikdy vracet a věří, že si ten zdravý udrží i v případě, že by otěhotněla a stala se matkou. Všem doporučuje aspoň nějaký pohyb. Jí se osvědčila nejprve rychlá chůze a pak běh. Bez posilování to podle ní ale nejde. „Musíte si zpevnit střed těla, dát se do kupy. Kdybych to neudělala, nejspíš by mě teď bolela záda a stejně bych si dál stěžovala,“ doplnila.