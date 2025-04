Měsíce dřiny stály za to. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz

„Dlouhé roky jsem neřešila, co jím. Kila navíc mi byla jedno, protože jsem měla za to, že to není ještě takový extrém. Pak jsem se začala zadýchávat i při běžných hrách se synem a došlo mi, že takto dál nemůžu,“ uvedla žena.

Každý večer se těšila na svůj rituál u televize, který zahrnoval několik skleniček vína a tolik oblíbený kebab. Téměř nesportovala a nakonec se její hmotnost vyšplhala na třiaosmdesát kilo, což bylo s ohledem na její menší vzrůst opravdu hodně. „Přišlo to zčistajasna. Najednou jsem na zahradě během hry se synem došla k tomu, že musím začít něco dělat, pokud chci žít kvalitní a spokojený život,“ svěřila se.

Sama neměla tušení, jakým směrem se vydat a co přesně dělat, aby zlepšila svou kondici a cítila se lépe. Jisté bylo, že se musí začít hýbat a skoncovat s nezdravými návyky. Kebab tedy vyměnila za talíř plný zeleniny a místo sklenky vína si nalila perlivou vodu. Snažila se eliminovat jízdy autem a kam to šlo, došla pěšky. Kila šla dolů, ale nebyla spokojená s tím, že nemá svaly. Na řadě tedy byla první návštěva posilovny.

„Je až neuvěřitelné, že se mi za půl roku podařilo shodit třiadvacet kilo a nabrat neskutečně velké množství svalové hmoty. Z velikosti oblečení číslo šestnáct jsem se dostala na číslo šest. Je to zázrak a jsem na sebe hrdá, protože sama zkrátka vím, kolik dřiny mě to stálo. Miluji každou návštěvu posilovny a jsem vděčná za to, jak skvělé parťáky vedle sebe mám,“ doplnila.

Dnes už si troufá dokonce na soutěže v kulturistice a ačkoli předtím nebyla vůbec sebevědomá a odmítala se postavit v plavkách i k baru na pláži do fronty, dnes hrdě vystupuje na pódiu před porotou a ukazuje svaly. „Nikdy není pozdě na nový začátek. I po čtyřicítce máte stále spoustu času na to splnit si svůj sen,“ dodala.