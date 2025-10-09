Touha po kráse málem stála Britku život. Operaci by si prý nyní rozmyslela

Zaplatila v přepočtu bez mála dvě stě tisíc, aby se dočkala těla, které lidem roky záviděla. Místo toho však Leah Mattsonová z Velké Británie málem přišla o život. Vysněná plastika nedopadla podle očekávání a ačkoli zhubla 76 kilo, po zákroku je nyní zohyzděná.
Leah říká, že největší chybou bylo pravděpodobně vybrání kliniky v Turecku, která neměla nejlepší hodnocení. Myslí si, že chirurg zanedbal pooperační péči a celý zákrok také provedl velice neodborným způsobem.

Už těsně po zákroku se cítila špatně. Nemohla dýchat, měla závratě a horečku. Její tělo napadla infekce, kvůli které musela být na lůžku déle, než předpokládala a její stav byl velmi vážný. Když se ze všeho nakonec dostala, čekal na ni po týdnech v bolestech další šok.

Po plastice břicha nastaly komplikace, žena zůstala zohyzděná

„Zhruba devět týdnů jsem měla obvazy a s ohledem na svůj stav jsem ani neřešila, jak co vypadá. Byla jsem ráda, že se cítím relativně dobře. Jakmile se všechny obvazy sundaly, přišel šok. Jediný steh nebyl rovně. Měla jsem obrovské křivé jizvy. Řezy byly provedeny úplně nesmyslně, měla jsem velké jizvy na břiše, pažích. Jako by mě někdo sešil z několika kusů kůže,“ uvedla žena pro BBC.

Klinika má pocit, že nic nezanedbala, chirurg už o ničem nechce slyšet a dál se k ničemu nechtějí vyjadřovat. Rozhodně nechtějí klientce vracet ani část peněz, které jim zaplatila a tvrdí, že pochybení je na její straně.

„Navštívila jsem odborníka v Británii a bylo mi řečeno, že moje tělo vypadá, jako kdyby se na něm vyřádil někdo, kdo v životě člověka neoperoval a nezašíval. Vytáhla jsem si černého Petra. Opravdu jsem měla smůlu a chci jen varovat všechny ostatní, ať si dobře zjišťují, komu se svěřují do péče. Já už s tím nic nenadělám, ale další lidé by trpět nemuseli,“ dodala.

