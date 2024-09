Žena měla téměř dvě stě kilo, zhubla a dnes je z ní úplně jiný člověk

Jako zdravotní sestra často pracovala v noci. A noční směny si krátila mimo jiné přejídáním. Pak se vrátila domů, půl dne prospala a neměla žádný pohyb. Kila šla rychle nahoru a její lékař ji upozornil na možná rizika obezity, která ji vyděsila. Bála se, že by mohla mít problémy s početím a dostat cukrovku.

Sama si ale na tak velkou proměnu netroufala, proto se rozhodla pro operativní zmenšení žaludku. Odcestovala kvůli němu až do Turecka, kde si operaci sama zaplatila. A nelituje. „Kila šla dolů rychleji, než by tomu bylo bez operace. Věděla jsem, že to nebude jednoduché, a nebylo. Ale už je to za mnou. Ušla jsem dlouhou cestu a neříkám, že byla snadná. Ale stála za to,“ uvedla žena z Velké Británie pro The Mirror.

Když byla obézní, zadýchávala se, bolely ji klouby a kulhala kvůli tomu. Její partner jí dokonce musel nasazovat a zavazovat boty. Připadala si nemožná a nechtěla být dál někomu na obtíž.

„Roky jsem se pokoušela zhubnout. Doháněl mě jo-jo efekt a nakonec jsem nabírala ještě víc, než jsem měla předtím. Byla jsem z toho zoufalá. Operativní zmenšení žaludku pro mě byla jediná možnost, jak konečně shodit přebytečná kila. Bylo mi to doporučeno i lékařem. Neměla jsem čekat tak dlouho. Kdybych se rozhodla dřív, měl by můj život úplně jinou kvalitu. Neváhejte,“ doplnila.