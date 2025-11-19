Vážila sto patnáct kilo a měla deprese, protože nebyla spokojená s vlastním tělem a děsila ji představa budoucnosti. Sama se ale žena ze začarovaného kolotoče neuměla dostat. Čím víc diet držela, tím častěji se pak stejně uchylovala k pojídání sladkostí.
„Sladké bylo mým pohonem. Večer jsem myslela na to, jak si dám sladké k snídani. A jen co jsem opustila dům, už jsem si z kabelky brala něco dobrého. Večer to bylo samozřejmostí. Zajídala jsem jakoukoli nepříjemnou emoci. Diety neměly smysl, bylo to po nich všechno jen horší. Potřebovala jsem pomoc, protože už toho na mě bylo moc,“ uvedla žena z Velké Británie.
Potýkala se s bolestmi lýtek a kotníků a bolela ji záda. Její tělo už váhu zkrátka nezvládalo. Před lety přemýšlela nad operativním zmenšením žaludku, ale měla strach, že by mohly nastat komplikace, a s ohledem na děti se raději do této možnosti nepouštěla. Injekce na hubnutí pro ni jsou jako zázrak. Zpočátku jí bylo nevolno a chtěla léčbu vzdát, ale vše se zhruba po týdnu obrátilo k lepšímu.
„Zhubla jsem jednatřicet kilo. Zvýšilo se mé sebevědomí i chuť randit. A naopak už nemám chuť na sladké. Nelituji peněz, které mě injekce stály. Ve finále totiž dost ušetřím za sladkosti. Ještě před rokem jsem si neuměla představit, že jdu někam ven. Byla jsem doma u televize ve vytahaném triku a těšila se do postele. Teď jsem zase začala žít,“ dodala.
Navíc se dočkala a konečně potkala muže, se kterým jí je dobře. Jejich vztah je ještě v začátcích, ale věří, že jde o její spřízněnou duši. „Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, ale jsem nejšťastnější za poslední roky. Nestydím se před ním a mám pocit, že jsem znovu narodila,“ doplnila pro Birmingham Mail.