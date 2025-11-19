Chtěla si najít muže snů, tak začala hubnout pomocí léků. Shodila 31 kilo

Autor:
  11:10
Devětatřicetiletá Donique Wintová byla závislá na gumových medvídcích a bonbonech. Projedla se až k obezitě a nebyla schopná si najít partnera. Proto se rozhodla pro hubnutí za pomoci injekcí. Díky tomu se zbavila nezdravého zlozvyku a navíc si konečně našla muže snů. „Sama bych to nedokázala,“ míní.
Kvůli budoucímu partnerovi žena začala hubnout. Chtěla najít „fešáka“, kterému...

Kvůli budoucímu partnerovi žena začala hubnout. Chtěla najít „fešáka“, kterému by se líbila. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Donique Wintová
Donique Wintová
Donique Wintová
Donique Wintová
5 fotografií

Vážila sto patnáct kilo a měla deprese, protože nebyla spokojená s vlastním tělem a děsila ji představa budoucnosti. Sama se ale žena ze začarovaného kolotoče neuměla dostat. Čím víc diet držela, tím častěji se pak stejně uchylovala k pojídání sladkostí.

Kvůli budoucímu partnerovi žena začala hubnout. Chtěla najít „fešáka“, kterému by se líbila.
Donique Wintová
Donique Wintová
Donique Wintová
5 fotografií

„Sladké bylo mým pohonem. Večer jsem myslela na to, jak si dám sladké k snídani. A jen co jsem opustila dům, už jsem si z kabelky brala něco dobrého. Večer to bylo samozřejmostí. Zajídala jsem jakoukoli nepříjemnou emoci. Diety neměly smysl, bylo to po nich všechno jen horší. Potřebovala jsem pomoc, protože už toho na mě bylo moc,“ uvedla žena z Velké Británie.

Potýkala se s bolestmi lýtek a kotníků a bolela ji záda. Její tělo už váhu zkrátka nezvládalo. Před lety přemýšlela nad operativním zmenšením žaludku, ale měla strach, že by mohly nastat komplikace, a s ohledem na děti se raději do této možnosti nepouštěla. Injekce na hubnutí pro ni jsou jako zázrak. Zpočátku jí bylo nevolno a chtěla léčbu vzdát, ale vše se zhruba po týdnu obrátilo k lepšímu.

„Zhubla jsem jednatřicet kilo. Zvýšilo se mé sebevědomí i chuť randit. A naopak už nemám chuť na sladké. Nelituji peněz, které mě injekce stály. Ve finále totiž dost ušetřím za sladkosti. Ještě před rokem jsem si neuměla představit, že jdu někam ven. Byla jsem doma u televize ve vytahaném triku a těšila se do postele. Teď jsem zase začala žít,“ dodala.

Navíc se dočkala a konečně potkala muže, se kterým jí je dobře. Jejich vztah je ještě v začátcích, ale věří, že jde o její spřízněnou duši. „Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, ale jsem nejšťastnější za poslední roky. Nestydím se před ním a mám pocit, že jsem znovu narodila,“ doplnila pro Birmingham Mail.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu

Žena po hororovém útoku v parku málem přišla o půlku obličeje. Dodnes je kvůli...

Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Slavní, kteří si nemohli pomoct a randili s hereckými kolegy

Slavní, kteří si nemohli pomoct a zakoukali se do sebe na place.

Hráli spolu často partnerské dvojice a to by bylo, aby nepřeskočila nějaká jiskra. U mnohých hollywoodských dvojic se tak nestalo, u jiných to ale oheň zažehlo. Některým láska vydržela, jiní už spolu...

Chtěla si najít muže snů, tak začala hubnout pomocí léků. Shodila 31 kilo

Kvůli budoucímu partnerovi žena začala hubnout. Chtěla najít „fešáka“, kterému...

Devětatřicetiletá Donique Wintová byla závislá na gumových medvídcích a bonbonech. Projedla se až k obezitě a nebyla schopná si najít partnera. Proto se rozhodla pro hubnutí za pomoci injekcí. Díky...

19. listopadu 2025  11:10

Slavní, kteří se zamilovali do svých zaměstnanců

Láska si nevybírá. A pokud se má dát dohromady hvězda a obyčejný člověk, prostě...

Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší...

19. listopadu 2025  8:14

Listopadové novoluní 2025 ve Štíru. Ticho noci přinese nové touhy

horoskop štír

Ve čtvrtek 20. listopadu 2025 v 7:46 nastane novoluní ve znamení Štíra. V tomto okamžiku se Měsíc nachází přesně mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená strana je obrácená pryč od nás, a tak z našeho...

19. listopadu 2025

Práce v obřích módních korporátech vás zničí, jedete na dřeň, říká návrhářka

Andrea Vytlačilová

Vytváří hedvábné šátky a kabelky, které jsou malými uměleckými díly. Její tvorbu si zamilovala i první dáma, která kabelku z dílny Andrey Vytlačilové vynesla na korunovaci krále Karla. Mladá...

19. listopadu 2025

Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči

Mít dokonale vypadající řasy lze snadno. Chce to jen dodržovat pár pravidel pro...

Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?

19. listopadu 2025

Doplňky vám dodají styl. Naučte se je správně vybírat a kombinovat

Když najdete tu pravou, nepouštějte ji! Letní shopper kabelka je nadčasová...

Každý doplněk má svůj příběh. Náušnice, kabelka nebo pásek nejsou pouhou ozdobou, ale otiskem osobního stylu. Naučte se je vybírat i kombinovat s citem a nechte je dotvořit outfity tím správným...

19. listopadu 2025

Biohacking může zlepšit spánek, výkon i zdraví. Jak ale poznat, že už škodí

Ilustrační fotografie

Technologie jsou všude kolem nás. A spousta už se bez chytrých hodinek či prstenu ani pořádně nevyspí. Nebo si to jenom myslí? Jaká jsou pro a proti životního stylu řízeného aplikací?

19. listopadu 2025

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Bezé roláda s vlašskými ořechy
Recept

Střední

70 min

Nevíte, co upéct? Vyzkoušejte tuto bezé roládu.

Žena má devět dětí a chce další. Rození bere jako poslání

Žena má v plánu rodit další děti. Bere to jako svou životní cestu, která jí...

Sedmadvacetiletá Whitney Dawnová z USA má devět dětí se čtyřmi muži. Rození potomků miluje, první přivedla na svět už v šestnácti letech. A s rozšiřováním rodiny ještě zdaleka není u konce. Jejím...

18. listopadu 2025  8:09

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

18. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim

Bunda, cena 1379 Kč

Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.

18. listopadu 2025

Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici

Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či...

Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.