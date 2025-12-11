Žít s kily navíc bylo podle Amy jako žít v kostýmu, který jí nepatřil. Cítila, že by měla být hubenější a věřila, že se jednou vysněného těla dočká. Roky se totiž na sebe nedokázala ani podívat a styděla se i na veřejných akcích. Jít na večírek mezi kolegy pro ni bylo nepředstavitelné a styděla se i v obchodě, kde si musela kupovat oblečení velikosti XXL.
„Lidé si myslí, že je většina obézních lidí ve svém těle šťastná a je jim jedno, jak vypadají. Já ze zkušenosti vím, že to tak není. Možná vypadáme sebejistě, ale pravdou je, že je to naše maska, abychom nepřiznali, jak moc nešťastní jsme. Víme, že obezita je nezdravá,“ sdělila Amy.
Ona sama začala mít problémy už ve třinácti letech, kdy kvůli nerovnováze hormonů začala hodně přibírat. Později lékaři zjistili, že za vše mohou polycystické vaječníky a výkyvy hormonů. Často se necítila dobře. Navíc kvůli endometrióze mívala i velké bolesti břicha a raději zůstávala doma, než aby se šla projít ven. „Nejjednodušší bylo honem všechny pocity zajíst. Sedět doma, nedělat nic a jen se dívat na televizi, kde jsem si pustila romantický film. Alespoň na chvíli mi bylo lépe,“ pokračovala.
Následovalo období, kdy držela extrémní diety a nejedla vůbec. Kvůli tomu několikrát zkolabovala a zadělala si na další zdravotní problémy. Jako zázrakem se jí nakonec podařilo přivést na svět tři děti a právě po porodech si řekla, že takový styl života už dál není udržitelný. „Měla jsem reálný strach o svůj život. Jako matka jsem myslela hlavně na děti a rozhodla se jednat. Až tehdy jsem našla tu sílu,“ podotkla.
V roce 2022 jí byla navíc diagnostikována cukrovka a její lékař jasně uvedl, že musí zhubnout. Vzala to tehdy za správný konec a nejprve se svěřila do rukou výživového odborníka. Přestala jíst sladké, zaměřila se na zdravější potraviny. Už si nekupovala hotová jídla ze supermarketu. „Zelenina, ovoce, luštěniny, potraviny s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Kvalitní maso, ryby, ořechy. To jsem dřív nejedla a nyní je to moje radost. Jídlo se stalo mým koníčkem stejně jako pravidelný pohyb,“ doplnila.
Zhubla tolik, že jí na těle zůstala vytahaná kůže, které se musela zbavit za pomoci plastiky. To byla jen třešnička na dortu její celkové proměny a dnes je se sebou maximálně spokojená. „Získala jsem znovu ztracené sebevědomí, mám energii, dobrou náladu, chuť žít a být na světě,“ dodala.