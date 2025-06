Víc prstů nebo narození s malým ocáskem? I to jsou anomálie, se kterými se některé osobnosti šoubyznysu potýkaly. Podívejte se do galerie, o jaké známé tváře se jedná. Svou jinakost tajili třeba...

Práce čtyřiadvacet hodin denně, starost o domácí mazlíčky, spaní v jedné posteli nebo naprostá preciznost. To je jen malý výčet požadavků slavných na jejich osobní asistenty. Podívejte se do galerie,...

Fešáci z řad herců, kteří pocházejí ze států sousedících s Českem

Podívejte se do galerie na herce, kteří to na filmových plátnech „válcují“ ve státech za našimi hranicemi. Někteří z nich to dotáhli až do Hollywoodu a fanynky jsou z nich paf. Patří sem herci jako...