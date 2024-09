Zbavila se závislosti na chipsech a zhubla, žena prošla velkou proměnou

Třiačtyřicetiletá žena lhala rodině o tom, kolik jídla snědla. Jedla tajně v jiné místnosti a nezdravé potraviny si dopřávala, když nikdo nebyl doma. Projedla se až ke sto třiceti kilům a potýkal se se zdravotními problémy jako je dušnost, vysoký krevní tlak i cukr a bolesti kloubů. Ke změně ji roky nepřimělo ani přemlouvání lékaře, který měl obavy o její budoucnost. Až ztráta kamarádky a matky manžela jí „otevřela oči“.

„Když jsem držela v ruce pytel brambůrek a jedla je, nedokázala jsem přestat, dokud jsem je nevyjedla do posledního drobku. Cítila jsem úplnou úzkost z toho, že bych to nedojedla. Dělalo mi to dobře, kdykoli jsem dojedla cítila jsem uspokojení. A pak jsem jedla i čtyři pytle brambůrek denně,“ svěřila se žena pro portál Wales Online.

Lisa se snažila čas od času držet dietu, ale vždy se vrátila k nezdravým stravovacím návykům. Ke změně ji přiměla až ztráta nejlepší kamarádky. Před její tragickou smrtí se totiž rozhodly, že společně zhubnou a špičkovaly se, kdo z nich bude hubenější. „Zatnula jsem zuby. Byla jsem konečně na sto procent rozhodnutá, že změnu chci. Měly z toho radost i mé dcery, které jsou teď v pubertě. Záleželo jim na tom, aby jejich máma byla zdravá,“ pokračovala.

Zaměřila se na zdravou stravu a pohyb. Svěřila se do rukou profesionálů a ve fitku cvičí pod dohledem trenéra. Podařilo se jí zhubnout na polovinu své váhy a opět si na sebe může vzít oblečení, které na sobě měla naposledy na líbánkách se svým manželem. „Když mám na něco nezdravého chuť zpravidla před příchodem menstruace, dám si brambůrky. Ale vybírám ty, které jsou zdravější a sním maximálně jeden malý pytlík,“ dodala.