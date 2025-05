Během osmi měsíců se jí podařilo zhubnout necelých třicet kilo a nyní má postavu, po které toužila už od puberty. A to bez diet. Osm měsíců si píchala injekce s lékem na hubnutí a jedla zdravě. „Lidé mi nevěří, že jsem nebyla na plastice,“ říká.

Bizarní je, že ji k hubnutí popostrčili rodiče. Sama by se pro hubnutí pravděpodobně nerozhodla, protože měla za to, že nedokáže držet dietu a jakákoli snaha o hubnutí je předem prohraná bitva. Zároveň chtěla být ve formě, aby neudělala ostudu vlastní sestře.

„Řekli mi, že by asi bylo fajn, kdybych nějaké kilo na svatbu sestry shodila. Nebrala jsem si to osobně. Věděla jsem, že to říkají, protože jim jde o mé dobro. Kila navíc zdravá nejsou. Jedla jsem vážně nezdravě a jako marketingová manažerka jsem většinu dne proseděla u stolu a nehýbala se,“ sdělila.

Alejandra bojuje s polycystickými vaječníky a vlivem hormonální nerovnováhy přibírá víc, než ostatní ženy. Po aplikaci léku ale věří, že si štíhlou postavu udrží. „Naučila jsem se jíst lépe a hodně cvičím. Chci nabrat co nejvíc svalové hmoty a být v kondici. Nejsem líná a vím, že když mi takový lék pomůže, musím sama pro své zdraví ještě dost udělat, aby to dopadlo dobře. Šokovalo mě, jak moc se mi změnil obličej. S ním jsem spokojená nejvíc. Líbí se mi, jak má proměna dopadla,“ doplnila pro Daily Mail.