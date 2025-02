Žena se vymanila ze závislosti na jídle a alkoholu, zhubla na polovinu

Když zemřela její sestra v pouhých šestatřiceti letech na infarkt, byl to pro celou rodinu obrovský šok. A pro Gemmu to bylo o to náročnější, protože se ze dne na den stala „matkou“ pro dvě náctileté dívky. K tomu ještě měla sama doma pubertálního syna. Bylo toho na ni zkrátka moc a začala hledat útěchu především v jídle, ale i alkoholu.

„Když mi došlo, že musím něco udělat, jinak skončím špatně, měla jsem bez mála sto čtyřicet kilo. Věděla jsem, že už je to hraniční, že musím začít se svým životem něco dělat. Bála jsem se, že mohu skončit podobně jako má sestra, a to pro mě bylo příliš děsivé. Měla jsem na starosti s manželem tři úžasné děti a chtěla jsem tu pro ně být,“ uvedla žena pro server The Sun.

Starost o tři děti v pubertálním věku pro ni byla velmi stresující. Neměla čas na přípravu plnohodnotných jídel a velmi se odbývala. Milovala pizzu a byla schopná si ji objednat i o půlnoci a sama ji celou sníst. Další závislostí pro ni byly kuřecí nugetky s hranolkami a těstoviny z místní restaurace. A to vše zapíjela sklenkou vína, aby se jí po celodenním maratonu plném dětí a práce ulevilo.

„Vždycky jsem byla trochu baculatá. Od mala jsem bojovala s váhou. Poslední dobou jsem to ale přeháněla s jídlem. Nehýbala jsem se. Když jsem pak nahrávala na Facebook fotky z rodinného výletu do Skotka, uvědomila jsem si, že už to je moc. Měla jsem okolo pasu pneumatiku a v obličeji jsem si přestávala být podobná,“ pokračovala.

Zoufalost u ní nabrala na „obrátkách“, a když se vyplakala, rozhodla se něco dělat. Přihlásila se do programu, který se zabýval hubnutím. Především šlo o sestavení zdravého jídelníčku a postupné zařazování pravidelného pohybu do života.

„Dnes mám necelých sedmdesát kilo a je až neuvěřitelné, jak fantastický život nyní mám. Je mi tak dobře. Nedokážu to sama ani popsat, ale můj život se tolik zlepšil. Mám pocit, jako kdybych najednou omládla. A stačilo docela málo. Zdravý životní styl je opravdu výhra. Kéž by to mohla vidět i má sestra,“ doplnila žena z Velké Británie, která pracuje jako dělnice v továrně na výrobu součástek na nákladní automobily.