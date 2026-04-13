„Není nic horšího, než když se podíváte na fotografii, kde jste vy sami, a zděsíte se. Sami nad sebou. Něco takového se nemá dít. Ale asi je to potřeba, abyste se zamysleli nad tím, jestli žijete tak, jak máte,“ uvedla žena.
Byla závislá na sušenkách, chipsech, pizze, velkém množství těstovin i hranolkách. Zelenina, ovoce, luštěniny nebo potraviny bohaté na bílkoviny v jejím jídelníčku chyběly. „Zjistila jsem si, co bych měla jíst. A změnila jsem kompletně jídelníček. Když jsem jedla vyváženou stravu, ani mě nenapadlo, že bych si dala něco nezdravého. Když máte všeho dostatek, nehoní vás mlsná. Tak prosté to je,“ pokračovala.
S váhou bojovala už od dětství, v sedmnácti letech otěhotněla a hodně přibrala a od té doby nebyla schopná kila navíc zhubnout. Opakovaně držela diety, ale výsledky nebyly takové, jaké si představovala. „Hned druhý den poté, co jsem se viděla na fotografii z Vánoc, jsem zavolala výživovému specialistovi a domluvila si trénink v posilovně. A bylo to upřímně to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala,“ podotkla.
Za pár měsíců se jí totiž po změně režimu podařilo zhubnout šestatřicet kilo. A v novém těle se cítí mnohem lépe. Změnu oceňuje i rodina, protože je mnohem víc aktivní a děti mají radost ze společných výletů i sportovních aktivit. „Zhubla jsem o pět velikostí a doporučuji to všem obézním,“ dodala pro Wales Online.