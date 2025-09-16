Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy

Autor:
Osmadvacetiletý Jonathan Perez měl nadváhu už od dětství. Uvedl, že i přes aktivní životní styl stále nedokázal shodit nadbytečná kila a trápil se s obezitou. Díky trénování na maraton a skoncováním s popíjení oblíbené vodky nakonec konečně zhubl na polovinu své váhy a jeho život se změnil k lepšímu.

Každý večer si dopřával svou hodinku klidu u televize, ke které vždy patřila vodka a pizza. Tuto neřest si během trénování na maraton odpustil a nestačil se divit, jak se začala jeho postava měnit. Díky tomu po letech konečně zhubl a dnes odmítá vodku byť jen ochutnat.

„Alkohol přispíval pouze k tomu, že jsem přibýval na váze. Už se nechci vrátit zpět tam, kde jsem byl,“ uvedl. Je přesvědčený o tom, že právě alkohol byl hlavním viníkem v případě nárůstu váhy. Nepil totiž jen vodku, ale miloval i pivo. A na to s přáteli chodil ob den. Když byla pandemie koronaviru, seděl doma, nehýbal se a pouze jedl a utápěl depresivní nálady ve sklenici s vodkou.

Emoční přejídání. Proč jíme, když nemáme hlad a jak to změnit?

„Když jsme museli být doma kvůli covidu, nabral jsem ještě víc. Už to bylo neúnosné. Cítil jsem se špatně a věděl jsem, že tak nemohu dál pokračovat. Ohrožoval jsem své zdraví. Lékař mi ale doporučil, že bych měl podstoupit operativní zmenšení žaludku, abych se nesnažil zbytečně. Měl za to, že i kdybych radikálně změnil životní styl, váha by se postupně opět zvýšila a točil bych se jen v začarovaném kruhu,“ pokračoval.

Nechal si tedy podvázat žaludek na klinice v Mexiku. Za zákrok dal v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun a výsledek operace si nemůže vynachválit, byť pro něj rekonvalescence po operaci nebyla jednoduchá. Měl bolesti a psychicky na tom nebyl dobře, protože mu chyběl pohyb. Pár týdnů po operaci se ale jeho život začal měnit k lepšímu a začal pociťovat, jak ubývá na váze.

Štíhlejší já přineslo muži mnoho benefitů.
Jonathan Perez
Jonathan Perez
Jonathan Perez
6 fotografií

„Po těch letech v obézním těle to byl opravdu zázrak. Mám necelých devadesát kilo. Je to jako bych byl v novém a lepším těle,“ doplnil pro Express. Každý den chodí na hodinu běhat, hlídá si tepovou frekvenci, zdravě se stravuje a alkohol si dává jen v opravdu výjimečných situacích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?

Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...

Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery

Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...

Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk

Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice

Premium

Jana Křenek Malíková, která pracuje jako dětský endokrinolog a obezitolog v nemocnici v Motole, vnímá, že obézních dětí napříč všemi věkovými skupinami neustále přibývá. Povídaly jsme si o tom, kdy...

16. září 2025

Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy

Osmadvacetiletý Jonathan Perez měl nadváhu už od dětství. Uvedl, že i přes aktivní životní styl stále nedokázal shodit nadbytečná kila a trápil se s obezitou. Díky trénování na maraton a skoncováním...

16. září 2025

Když nohy volají SOS. Promazávejte, masírujte, cvičte je

Bývá zvykem zařazovat téma „péče o nohy“ před létem, abychom je v otevřených botách a kratších sukních ukazovaly v plné parádě. Ovšem stejně, ne-li mnohem důležitější, je se na stav svých nožek...

16. září 2025

Móda pro věčné romantičky. Ženskost zdůrazněte krajkou a výšivkami

Nedejte nic na mužské řeči, že „všechny ženský jsou stejný“, každá jsme jiná. Máme rády jiné věci, jiný styl oblékání. Občas ale rády zabrousíme i do jiné skříně – pomyslně i doslova.

16. září 2025

Lososí sperma i kontrola znamének. Tipy dermatologů pro krásnou pleť po létě

Léto už se pomalu loučí a podzim vyhlížíme nejen my, ale také naše pleť, která mnohdy dostala na slunci docela zabrat. Oslovili jsme tři odborníky z oboru dermatologie, aby nám prozradili, co pro...

16. září 2025

Bábovka s krémem a ovocem

Bábovka s krémem a ovocem
Recept

Střední

80 min

Pozvedněte bábovku o level výš.

Narcista nemá svědomí, stáhne vás do toxického vztahu. Před kým zbystřit, líčí psycholog

Premium

Narcismus. S touto neléčitelnou poruchou osobnosti žije na světě asi jedno procento lidí, ale narcistické rysy mají desítky procent a číslo roste. „Narcismus je založen na potřebě chlácholit vnitřní...

15. září 2025

Ze stydlivé dívky miláček davů. Françoise Hardyová učarovala i řadě slavných mužů

Premium

Françoise Hardyová byla symbolem francouzské elegance a tklivých písní, které dojímaly generace posluchačů. Přestože vyrůstala v nelehkých podmínkách, dokázala se vypracovat v hudební i módní ikonu,...

15. září 2025

Barevné akcenty v kabelkách Coach – jak oživit svůj styl

Komerční sdělení

Představte si doplněk, který okamžitě dodá vašemu outfitu výraz i šmrnc. Nemusíte měnit celý šatník – stačí kabelka, která zaujme barvou a promyšleným detailem. V tomto článku se dozvíte, jak barevné...

15. září 2025  13:23

Žena vypadá jako postava ze sci-fi filmu. Příčinou je vzácné onemocnění

Čtyřiapadesátiletá Mercedes Christesenová z USA trpí vzácným onemocněním, kvůli kterému má na těle a především na obličeji výrůstky připomínající kůru. Mnozí ji přirovnávají k postavě z filmu...

15. září 2025  12:19

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

15. září 2025  8:12

Zpátky do lavic. Jak dětem usnadnit soustředění po prázdninách

Advertorial

Po letních prázdninách nastává pro děti i rodiče období plné povinností. Řada podnětů – a nejen digitálních – ale může soustředění dětí narušovat. Jak jim nenásilně pomoci najít rovnováhu a přechod...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.