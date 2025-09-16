Každý večer si dopřával svou hodinku klidu u televize, ke které vždy patřila vodka a pizza. Tuto neřest si během trénování na maraton odpustil a nestačil se divit, jak se začala jeho postava měnit. Díky tomu po letech konečně zhubl a dnes odmítá vodku byť jen ochutnat.
„Alkohol přispíval pouze k tomu, že jsem přibýval na váze. Už se nechci vrátit zpět tam, kde jsem byl,“ uvedl. Je přesvědčený o tom, že právě alkohol byl hlavním viníkem v případě nárůstu váhy. Nepil totiž jen vodku, ale miloval i pivo. A na to s přáteli chodil ob den. Když byla pandemie koronaviru, seděl doma, nehýbal se a pouze jedl a utápěl depresivní nálady ve sklenici s vodkou.
„Když jsme museli být doma kvůli covidu, nabral jsem ještě víc. Už to bylo neúnosné. Cítil jsem se špatně a věděl jsem, že tak nemohu dál pokračovat. Ohrožoval jsem své zdraví. Lékař mi ale doporučil, že bych měl podstoupit operativní zmenšení žaludku, abych se nesnažil zbytečně. Měl za to, že i kdybych radikálně změnil životní styl, váha by se postupně opět zvýšila a točil bych se jen v začarovaném kruhu,“ pokračoval.
Nechal si tedy podvázat žaludek na klinice v Mexiku. Za zákrok dal v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun a výsledek operace si nemůže vynachválit, byť pro něj rekonvalescence po operaci nebyla jednoduchá. Měl bolesti a psychicky na tom nebyl dobře, protože mu chyběl pohyb. Pár týdnů po operaci se ale jeho život začal měnit k lepšímu a začal pociťovat, jak ubývá na váze.
„Po těch letech v obézním těle to byl opravdu zázrak. Mám necelých devadesát kilo. Je to jako bych byl v novém a lepším těle,“ doplnil pro Express. Každý den chodí na hodinu běhat, hlídá si tepovou frekvenci, zdravě se stravuje a alkohol si dává jen v opravdu výjimečných situacích.