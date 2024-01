Aby byla žena krásná družička, zhubla desítky kilo

„Bála jsem se, že naprosto zkazím všechny svatební fotky své kamarádky. Myslím, že bych zabírala víc než polovinu snímků,“ uvedla se smíchem žena. Ačkoli nikdo její postavu nijak nehodnotil, sama se necítila dobře. A věděla, že bude stačit málo, aby se dostala do lepší formy. Jako pomocnice v restauraci měla neustálý přístup do kuchyně k nejrůznějším dobrotám. A právě ujídání v kuchyni mělo za příčinu její přírůstek na váze. Když s tím přestala, váha šla dolů.

„Štíhlejší tělo bylo tou nejlepší odměnou. Váhu jsem si udržela i dál. A za sebou mám už i vlastní svatbu. Zatím jsem nezažila krásnější pocit, než když jsem se blížila k oltáři v krásných bílých šatech, které byly o několik velikostí menší než ty, které jsem si jako boubelka před lety jen tak zkoušela,“ sdělila pro portál Wales Online.

Znovu už by se k nezdravému životnímu stylu nevrátila. Chválí si totiž všechny výhody štíhlejšího já. „Lépe spím, po obědě se mi nechce spát a naopak mám víc energie. Večer vydržím déle vzhůru, nebudím se rozlámaná a unavená. Mám skvělou kondici, po sportu lepší náladu,“ doplnila.

Každý víkend si naplánuje jídelníček na týden dopředu. Nakoupí potřebné suroviny a pokud je to jen trochu možné, připraví si jídlo na následující den dopředu do krabičky. Ví tak přesně, kolik toho sní a hlídá si i zdravé potraviny. Pokud jde do restaurace, vybírá pokrmy, které jsou chutné a zdravé. Pokud možno se vyhýbá většímu přísunu masa. Naopak je v jejím jídelníčku hodně zeleniny a ovoce a zamilovala se i do luštěnin a ořechů.