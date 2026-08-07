Bývaly doby, kdy jste měl přes sto padesát pět kilo. Jak se s takovou hmotností žije?
Byl jsem silný už od základní školy, takže jsem byl zvyklý. Už tehdy jsem měl zhruba sto kilo. Pak se kila přidávala postupně. Ale jakmile váha přesáhla sto padesát pět kilo, už jsem se opravdu necítil dobře a věděl jsem, že je to špatné. Poslední rok před hubnutím jsem byl stále zadýchaný, zpocený. Když jsem pracoval venku i v zimě, úplně se ze mě kouřilo. Ostatní chlapi byli v pohodě a já komplet propocený. Takže jsem věděl, že bych měl něco se sebou dělat.
Moje tělo bylo v neustálém stresu, protože hladovělo a pak ukládalo všechny tuky, které jsem mu dodával, aby mělo zásobu na další dny.