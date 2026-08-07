Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zhubl 60 kilo bez injekcí i operace. Ani vlastní mamka mě nepoznala, líčí Lukáš

Bibiana Martina Hykl

Fotogalerie9 Premium

Lukáš zhubl neuvěřitelných šedesát kilogramů a je z něj úplně jiný muž. | foto: Instagram/ Lukáš Studnař

Lukáš Studnař měl přes sto padesát kilogramů a cítil, že není na dobré cestě. Neměl výrazné zdravotní problémy, ale zadýchával se a potil a celkově se v silnějším těle cítil nekomfortně. Když mu lékař řekl, že mu hmotnost ničí kotníky, rozhodl se jednat a začal se svou celkovou proměnou. Dnes má dole šedesát kilogramů a je z něj úplně jiný člověk.

Bývaly doby, kdy jste měl přes sto padesát pět kilo. Jak se s takovou hmotností žije?
Byl jsem silný už od základní školy, takže jsem byl zvyklý. Už tehdy jsem měl zhruba sto kilo. Pak se kila přidávala postupně. Ale jakmile váha přesáhla sto padesát pět kilo, už jsem se opravdu necítil dobře a věděl jsem, že je to špatné. Poslední rok před hubnutím jsem byl stále zadýchaný, zpocený. Když jsem pracoval venku i v zimě, úplně se ze mě kouřilo. Ostatní chlapi byli v pohodě a já komplet propocený. Takže jsem věděl, že bych měl něco se sebou dělat.

Moje tělo bylo v neustálém stresu, protože hladovělo a pak ukládalo všechny tuky, které jsem mu dodával, aby mělo zásobu na další dny.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky.

Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...

KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla

Ilustrační snímek

Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?

Marie Kyselková a Josef Zíma v pohádce Princezna se zlatou hvězdou

Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...

Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí

Krásky, které odhalily své tělo ve spodním prádle.

Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....

Leidy Mazo: Umělkyně, která si hýčká chirurgicky vylepšené křivky

Křivky vylepšené plastickými operaci známá kráska ráda ukazuje.

Leidy Mazo se narodila v Kolumbii, ale už řádku lež žije v Kalifornii. Známá umělkyně v USA ukazuje nejen své výtvory. Na sociálních sítích předvádí oblé křivky, ke kterým si dopomohla plastickými...

7. srpna 2026

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

7. srpna 2026

Muž chce jen dobrý sex, dejte mu technický manuál a bude vděčný, radí lektorka

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé...

Toužíme po něm všichni, ale mluvíme o něm jen výjimečně, případně s rozpaky. Orgasmus není jen vyvrcholením sexu, ale zvyšuje kvalitu intimního života a může vyladit naši náladu, naši psychiku i...

7. srpna 2026

Zhubl 60 kilo bez injekcí i operace. Ani vlastní mamka mě nepoznala, líčí Lukáš

Premium
Lukáš zhubl neuvěřitelných šedesát kilogramů a je z něj úplně jiný muž.

Lukáš Studnař měl přes sto padesát kilogramů a cítil, že není na dobré cestě. Neměl výrazné zdravotní problémy, ale zadýchával se a potil a celkově se v silnějším těle cítil nekomfortně. Když mu...

7. srpna 2026

Pijte průběžně a voda ať vám chutná. Tipy, jak na správný pitný režim

Ilustrační snímek

Víte, že lidské tělo zhruba z poloviny tvoří voda? U dospělého člověka to odpovídá přibližně čtyřiceti litrům. Není tedy divu, že voda a tekutiny vůbec jsou pro člověka velmi důležité. Hlídáte si je...

7. srpna 2026

Balíme a jedeme! Vyzkoušejte naše tipy a vejdete se do každého kufru

Ilustrační snímek

Jak si sbalit, do čeho a proč je méně často více? Stylistka Kristýna Hrabalová radí, jak cestovat lehce, elegantně a bez zbytečného chaosu – ať už vyrážíte na víkend, nebo na celý měsíc.

7. srpna 2026

Naděje je tam, kde je upřímnost, říká onkoložka Petra Garnolová

Petra Garnolová

„Vnitřní intuici a pocity pacientů nikdy neberu na lehkou váhu,“ říká v rozhovoru onkoložka Petra Garnolová (52). Věří, že léčba není jen otázkou moderních léků, ale také důvěry a srozumitelné...

7. srpna 2026

Samovolně se mi spouštěly slzy. Režisér Laňka o tom, jak ho roky týraly manželky

Premium
David Laňka

Filmový režisér a spisovatel David Laňka se v třídílném televizním dokumentu Láska (ne)bolí svěřil s důvěrnou šokující zkušeností. Ve vztahu se dvěma předchozími partnerkami se cítil pod velkým...

6. srpna 2026

Porazila vzácnou rakovinu dělohy, přesto každý den bojuje s následky léčby

Hailey Barrová

Dvaačtyřicetiletá Hailey Barrová z Velké Británie v minulosti porazila rakovinu dělohy, která ji málem připravila o život, ale s následky léčby se bude potýkat zřejmě po zbytek života. Navíc se její...

6. srpna 2026

Moc piva i cvičení. Vědci přišli na to, co z nás dělá magnet na komáry

ilustrační snímek

Pivo, tučné jídlo, tmavé oblečení nebo cvičení. Vědci popsali kombinaci signálů, podle které si komáři vybírají, koho štípnou a koho ne, a zároveň vyvrátili mýtus o sladké krvi.

6. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Paraziti v oku: I jedna chyba při koupání vás může připravit o zrak

Premium
ilustrační snímek

Stačí jediná chyba při koupání nebo sprchování – a následky mohou být trvalé. Pokud nosíte kontaktní čočky, může se do oka dostat nebezpečný mikroorganismus, který způsobuje velmi bolestivou infekci...

6. srpna 2026

Fastfood v kamionu. Andrej v Extrémních proměnách zhubl 116 kilo

Andrej byl dojatý, bylo mu líto, že Extrémní proměny končí.

Andrejovi protékal život mezi prsty. Trávil jej v práci nebo doma vleže na gauči. Zahálkou a slabostí pro fastfood se dopracoval k neuvěřitelným 245 kilogramům. Trpěl tím nejen on, ale i celá jeho...

6. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.