Po dvaceti neúspěšných dietách se zadařilo, žena zhubla díky posilování

„Vyzkoušela jsem opravdu všechno. Asi nejhorší byla dieta, kdy jsem jedla pouze polévku z kapusty. Pak mi taky moc nesedla dieta, kdy jsem jedla jen masové kuličky. Bylo to otřesné,“ uvedla žena.

Osmaosmdesát kilogramů se nakonec Judith podařilo shodit za tři roky. Přestala „tlačit na pilu“, věnovala se kulturistice a nemyslela na to, že by chtěla hubnout. Kila šla pak dolů přirozeně sama. „Nestačila jsem se divit. Posilování mě neskutečně chytlo. Je to má vášeň a cítím se díky tomu skvěle. Došlo mi, že to všechno zřejmě bylo pouze o mojí hlavě a vytrvalosti. Když jsem to konečně nevzdala a nemučila se dietami, najednou to šlo,“ pokračovala pro Dailystar.

Změnil se i její pohled na jídlo. Předtím ho vnímala jako nutné zlo, nedokázala si ho vychutnat a myslela jen na to, kolik kilo zase přibere. Jídlo teď má jako požitek a dopřává si všemožné dobroty. Už nemyslí na diety. Jakmile se změnil její vztah k jídlu, začalo jí bavit i vaření.

„Někdo by asi řekl, že jsem se dostala z extrému do extrému. Ve fitku jsem totiž každý den. Ale není to trest. Je to moje potěšení. Dělá mi to dobře po fyzické i psychické stránce. Mám tam skvělou komunitu lidí a pocit po cvičení je k nezaplacení. Určitě by se mnou souhlasil každý, kdo se nějakému sportu s vášní věnuje,“ doplnila.

Judith má jednovaječné dvojče. Zatímco její sestra byla vždy štíhlá a krásná, o ní se mluvilo pouze jako o boubelce a té, která krásy moc nepobrala. To pro ni bylo psychicky velmi náročné a přiznává, že možná tam byl také „zakopaný“ pes. „Neměla jsem se ráda. Měla jsem pocit, že to se mnou nikdo nemyslí dobře. V hlavě jsem měla jen samé negativní myšlenky. Je potřeba si uvědomit, že jsme všichni krásní. Neposlouchejte ty, kteří vám tvrdí opak,“ dodala.