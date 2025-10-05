Žena strávila desetiletí bojem s nadváhou. Po letech nezdravého stravování a malého či žádného cvičení začala konečně něco dělat a dnes jen lituje toho, že s tím nezačala dřív. K hubnutí navíc zlákala i svého partnera. I ten si nyní nemůže vynachválit, jak dobře se cítí.
„Milovala jsem hodně sladké čokoládové pudingy. A také ta velká balení hodně pálivých chipsů. Když jsem si sedla k televizi, byla jsem jako očarovaná. Otevřela jsem pytlík a jedla a jedla, dokud jsem nebyla na dně. A pak jsem si klidně vzala ještě jeden. Bylo to jako bych byla něčím omámená. Když si na to dnes vzpomenu, oklepu se. Jsem ráda, že už je to za mnou,“ uvedla.
Sama by se však pro hubnutí nerozhodla. Se změnou životního stylu začala až po trapném incidentu v jízdárně. Tehdy jí totiž řekli, že už je příliš velká na to, aby se na koni projela. Zatímco její přátelé jeli na vyjížďku, ona zůstala na místě a bylo jí zle. „Byla jsem červená, chtěla se propadnout do země, bušilo mi srdce, bylo mi na zvracení. Bylo to tak ponižující. Ale záhy jsem se vzpamatovala a řekla si, že tak to dál nejde. Musela jsem něco dělat,“ pokračovala.
Nebyla příliš zvyklá doma vařit. Jídla si kupovala už hotová nebo jedla v práci v kantýně. Vaření doma pro ni tedy bylo novinkou, která ji však naprosto pohltila a dnes už se na přípravu každého zdravého jídla nesmírně těší. „Vše se zlepšilo. Měla jsem se na zdravý životní styl vrhnout už dávno. Ušetřila bych si rozhodně hodně trápení a slz,“ doplnila pro Need to know.