Díky režimu na nočních směnách žena shodila nadbytečná kila

Šestadvacetiletá blondýnka ještě před pár měsíci vážila sto patnáct kilogramů. Dnes už má pětaosmdesát a hmotnost jde stále dolů. Ve svém režimu nepolevuje a změnila hlavně své chování na nočních směnách. Tam se totiž přejídala. Zaháněla tak únavu i stres a projevilo se to nadváhou.

„Jíst uprostřed noci mi pomáhalo zahánět špatné myšlenky a dodávalo mi energii. Jedla jsem špatné potraviny, cpala se cukrem a měla pocit, že to během směny vše spálím. Opak byl pravdou. Kila šla nahoru a frustrovalo mě to. I během dne jsem se totiž naučila jíst nezdravé potraviny,“ svěřila se.

Kvůli únavě totiž neměla chuť připravovat si zdravější varianty pokrmů. Když to pak nakonec díky výživovému poradci začala dělat, zjistila, že jí zdravější jídla dodávají mnohem víc energie a jíst zdravě se vlastně vyplácí. „Byla jsem v začarovaném kruhu nezdravého života a neustálých stížností. Pomoct jsem si mohla jedině já sama. Musela jsem se pro to rozhodnout jen já, povídání ostatních mě nikdy k ničemu nedonutilo. Když jsem to chtěla já, šlo to pak snáz,“ pokračovala.

Najala si tedy trenéra i výživového poradce a život na několik měsíců plně zasvětila jen sobě. Díky tomu zhubla k dnešnímu dni již třicet kilo a jde si dál za svým snem. Sama už totiž zjistila, že když je fit, jde snáz i její práce a mizí únava, která ji často úplně paralyzovala. V práci dodržuje přísný režim, jí zdravě a už nenahrazuje zdravé potraviny sladkým.