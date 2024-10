Říkali jí velrybo, tak žena zatočila s kily a vytřela lidem zrak

Erin se lidé posmívali, když byla na dovolené a svlékla se na pláži do plavek. Už dál nechtěla nic takového snášet a chtěla pro to něco udělat. Vymyslela tedy plán. Na začátku její proměny stála změna dosavadního jídelníčku. Byla zvyklá na tučná a mastná jídla a nekonzumovala zeleninu ani ovoce. Zařadila ze dne na den mezi jídla nejprve ovoce a pak i zeleninu a naopak ubrala nezdravé potraviny.

„Hodně jsem přemýšlela nad tím, jak změnu provést. Sama jsem dlouhou dobu věděla, že je můj životní styl jeden velký průšvih. Bylo to špatné a škodila jsem si. Neměla jsem výdrž ohledně diet, takže jsem se rozhodla, že se ke štíhlejšímu tělu projím díky zdravým potravinám,“ sdělila.

Nehladověla, naopak jedla častěji. Tučná jídla však vyměnila za zdravá a dopřávala si menší porce. Paradoxně pak neměla takový pocit hladu jako předtím a zmizela i únava. Jakmile změnila jídelníček, přidala každý den do svého života i pohyb, na který do té doby také příliš zvyklá nebyla. Začínala pozvolna s chůzí, pak zrychlovala a nakonec si zamilovala běh.

„Kila šla dolů kupodivu docela rychle. Pak nastal zlom, kdy se číslo na váze neměnilo a mě to frustrovala. Vytrvala jsem a odměnou je mi štíhlejší tělo. Jsem zdravější a držím krok s mýma klukama. Je to skvělé, Měla jsem to udělat už dřív a nečekat na to, až mi sama váha dokáže, že už je to příliš. Když jsem si na ní stoupla naposledy před hubnutím, praskla pode mnou,“ doplnila pro server Gloucestershirelive.