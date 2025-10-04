Život pro něj prý nebyl zrovna procházka růžovou zahradou. Měl pocit, že je každý den těžší a těžší výzvou a jako učitel se musel potýkat i s nepříjemnými poznámkami drzých žáků. Celá situace ho velmi frustrovala. Především měl strach z budoucnosti a možného dopadu obezity na jeho zdraví. „Ačkoli život pro mě nebyl úplná pohádka, přesto jsem věděl, že chci být na světě ještě dlouho a život si užívat. S tím však nekorespondovala obezita,“ uvedl.
Za necelý jeden rok se mu podařilo zhubnout téměř čtyřicet kilogramů. A stačila k tomu správná strava i umírněný pohyb. Jak sám říká, nedělal nic výjimečného. Přesto šla kila dolů. Byl překvapený, kolikrát denně jedl. Dříve spíš hladověl a pak se nárazově přejídal. Nyní jí častěji a menší porce zdravých jídel.
„Myslím, že hubnutí je částečně jen v hlavě. Začal jsem tomu opravdu věřit. Když jsem měl pomoc odborníka, řekl jsem si, že teď už to musí vyjít, protože mám nějakou podporu,“ pokračoval s tím, že doporučuje odbornou podporu všem. Podle něj stojí za to investovat peníze, než se sám trápit a nemít jistotu lepších výsledků.
„Jednou snad všichni přijdeme sami na to, že zdraví je to nejcennější a neměli bychom s ním hazardovat. I nezdravé potraviny jsou hazard. Lidé si mylně říkají, že problém je jen alkohol a cigarety. Jenže takové sladké nápoje jsou také zlo,“ dodal pro Daily Mail. Díky hubnutí má nyní dole celkem sedmapadesát kilo.