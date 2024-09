Muž shodil přes sto kilo, z tlouštíka chce být kulturistou

„Už od deseti let jsem byl obézní. Okolo jídla se v naší rodině točilo všechno. Neustále se jedlo a na pohyb se moc nemyslelo. Váha šla nahoru a pak už to bylo neudržitelné. Měl jsem potíže s dechem, v noci jsem měl spánkové apnoe a cítil se špatně. Snažil jsem se hubnout sám, ale nešlo to. Tak jsem se rozhodl pro operativní zmenšení žaludku,“ uvedl muž.

Po operaci se zaměřil i na zdravou stravu a cvičení. Pro něj i jeho tělo to byl šok, protože na nic takového nebyl zvyklý. Zeleninu ani ovoce nejedl a miloval noční návštěvy rychlého občerstvení. Celý proces proměny tak pro něj byl velmi náročný i na psychiku. Nakonec se zaměřil na posilování a říká, že pobyt ve fitku je pro něj uzdravující.

„Posilování mě hodně chytlo. Mám radost, když vidím, jak se mé tělo mění. Vidím výsledky dřiny a stojí to za to. Tak dobře jsem se necítil už roky. Měl jsem to udělat už dávno. Odkládal jsem to a bylo to zbytečné,“ pokračoval.

Dříve jedl, dokud se mu nezačalo dělat špatně z přejedení a pak mu stačila jen pouhá půl hodina a šel se najíst znovu. Dnes jí pětkrát denně menší porce a hlavně zařadil do jídelníčku dostatek vlákniny a zeleniny. Zamiloval si brokolici, kterou do té doby ani neochutnal. „Můj život se změnil. A rozhodně k lepšímu. Život ve štíhlejším těle je o tolik lepší,“ doplnil pro portál Gloucestershire Live.