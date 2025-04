Prvního potomka přivedla na svět už v patnácti letech, druhé dítko přišlo na svět o deset let později. A právě po druhém porodu se jí kůže na břiše hodně vytahala a už nevypadala jako dřív. Frustrovalo ji to a mrzelo ji, že má takové tělo, když ještě neoslavila ani třicítku. Přesto se k radikální změně rozhodla až o dalších deset let později.

„Prostě jsem se jednoho dne vzbudila a řekla si, že chci své tělo zpět. Cvičila jsem, posilovala, jedla zdravě a vážně se snažila, aby vše bylo jako dřív. Ale nešlo to. Jakmile se kůže tolik vytáhne, už se nemůže logicky dostat do původního stavu. Potřebovala jsem si odstranit,“ svěřila se žena pro magazín People.

Nakonec se rozhodla pro další dva zákroky, které původně v plánu nebyly. S chirurgem se dohodla na zvětšení ňader pomocí silikonových implantátů a také liposukci. V budoucnu prý nevylučuje ani zákroky v obličeji, protože se jí zalíbilo, jak lehce může omládnout. „Konečně se cítím tak, jak jsem chtěla už dlouhé roky. Myslím, že každá žena si zaslouží to, po čem touží. V mém případě to bylo jen mé původní tělo,“ doplnila.

Už po prvním porodu v patnácti letech měla na břiše strie a nevypadala jako klasická náctiletá dívka. Za své tělo se roky styděla, protože na ni lidé civěli. Na pláž s přáteli tak většinou nosila tričko, které nesundávala ani v moři. „Už jsem s tím dál nechtěla žít. Mohla jsem se s tím smířit, ale to jsem nechtěla dopustit. Chtěla jsem si užít krásné tělo, když mi nebylo dopřáno už v pubertě,“ dodala.

Těhotenství v tak nízkém věku neplánovala, ale když zjistila, že je těhotná, neváhala a dítě si nechala. Dnes je vděčná za to, že se nenechala přemluvit okolím a matkou se stala. Dokončila střední školu a dnes už má dvaatřicetiletého potomka, zatímco některé její kamarádky teprve přemýšlí o prvním dítěti a musí volit formu umělého oplodnění.