Za operaci dala Rachel v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun. Nešlo o levnou záležitost, ale raději si připlatila v rodné zemi, než aby cestovala jinam, kde by neměla jistotu, že je v opravdu dobrých rukách. Vybrala si kliniku, která měla ty nejlepší reference, a po zákroku už se jen těšila na to, jak půjdou nadbytečná kila dolů.

„Měla jsem doporučení na zdravý jídelníček i lehké cviky, které jsem měla po operaci dělat. Dodržovala jsem všechno a ohledně jídla mi to šlo skvěle, protože jsem neměla takový hlad. Nehladověla jsem a byla to pro mě novinka. Do této doby jsem držela diety, které mě jen mučily, a výsledek nestál za nic,“ uvedla žena.

Když se jí během několika měsíců povedlo zhubnout sto kilogramů, rozhodla se splnit si svůj sen a odjet znovu do Disneylandu i s dětmi a konečně vyrazit na horskou dráhu. „Dříve jsem s dětmi nic nedělala, žádný pohyb, žádné sporty. Mrzelo mě, že moje děti o takovou zábavu přicházejí a dnes jim to vše můžu dopřát. Mám velkou radost,“ doplnila

Nejvíc si ovšem pochvaluje, že už může bez problémů chodit do schodů, aniž by se zadýchala, a starat se o květiny na zahradě. Do této doby se o zahrádku staral jen manžel a jí bylo líto, že má bolesti zad i kloubů. „Tolik se toho změnilo k lepšímu. Chtěla bych všem plnoštíhlým dodat víc odvahy, aby se nebáli do zmenšení žaludku jít. Já jen lituji, že jsem to neudělala dřív,“ dodala dvaatřicetiletá žena pro Daily Mail.