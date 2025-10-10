Místo koupě domu zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie

Bibiana Martina Hykl
  12:42
Šestadvacetiletá Ellie Jefferiesová se zbavila extrémní závislosti na jídle, kvůli které vstávala i uprostřed noci, aby si dala chipsy. A dnes vypadá jako jiná žena. Stala se z ní dvojnice Margot Robbie a muži z ní nemohou spustit oči. „Manžel docela žárlí a já z toho mám radost,“ uvedla.
Ellie Jefferiesová

Ellie Jefferiesová | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
6 fotografií

Ellie se rozhodla podstoupit operativní zmenšení žaludku společně s manželem, protože diety v jejich případě nefungovaly. Chtěli zhubnout na dobro a ne pouze na pár měsíců.

V injekcích na hubnutí neviděli příliš velký smysl, protože si je nechtěli aplikovat opakovaně. Operace tak byla v jejich případě tím nejlepším řešením – a nelitují. Ellie si pak ještě za odměnu nechala provést plastiky a odstranit přebytečnou kůži i vytvarovat nová ňadra.

„Zhubla jsem téměř osmdesát kilo. Ta proměna je neuvěřitelná. Často se mi stává, že se ráno vzbudím, podívám se na sebe do zrcadla a nechápu, kdo se to na mě dívá,“ uvedla se smíchem.

Od diet k odborné péči. Jitka po porodech zhubla 50 kilo a získala zpět zdraví

Ellie dala všechny životní úspory za operace, aby si zachránila život a zbavila se obezity, která by jí v budoucnu zřejmě o život opravdu připravila. „Měli jsme s manželem v plánu koupit dům. Ale raději jsme se rozhodli zachránit se. Lidé to moc nechápali. Dnes nelitujeme, protože jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. Zdraví je to nejcennější, co máme,“ pokračovala.

Všechny operace byly podle Ellie jen začátkem dlouhé cesty k uzdravení. Museli kompletně změnit stravovací návyky, potřebovali se naučit jídla upravovat a jíst vyváženou stravu. Do té doby byli zvyklí pouze na nezdravé potraviny a luštěniny, ovoce, zeleninu nebo drůbeží maso do té doby nekonzumovali téměř vůbec.

Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
Ellie Jefferiesová
6 fotografií

„Počítáme, kolik kalorií v jídle denně přijímáme. Už to děláme automaticky. Je to naše rutina. Zvyknete si na to stejně jako na přípravu nezdravých jídel. Prostě jen vyměníte potraviny a ingredience a vaříte tak, aby to pro vás bylo chutné. Není v tom žádný trik. Je to tak prosté, Když to opakujete dost často, umíte to stejně jako připravit pizzu,“ doplnila žena.

Dnes má Ellie tělo, které by jí mohla leckterá žena závidět. Nepolevuje, cvičí denně a užívá si své nové a zdravější já. Navíc jí lidé říkají, že vypadá jako herečka Margot Robbie a to jí velmi lichotí. „Vypadat jako taková hvězda je opravdu super,“ dodala pro The Sun.

