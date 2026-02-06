„Už na dětském hřišti jsem se cítila nekomfortně. Všechny maminky byly štíhlé, pobíhaly s dětmi a smály se. Já jsem popoběhla a musela si sednout. Když pak dcera začala chodit do školy, ještě víc jsem si začala uvědomovat, že se svou obezitou musím něco dělat,“ podotkla pro Daily Mail.
Sama ovšem začínat nechtěla. Měla obavy, že by u hubnutí nevydržela, pokud by neměla potřebnou podporu. Proto se tedy rozhodla hubnout pod taktovkou odborníka na hubnutí a výživu. Dnes říká, že to bylo její nejlepší životní rozhodnutí. „Dřív jsem v letadle potřebovala další pás, abych se vůbec mohla zapnout. Cítila jsem se velmi trapně. Nechtěla jsem se ani ptát, jestli by mi ho přinesli. Říkala jsem to tiše, aby si toho nikdo nevšiml,“ pokračovala.
Sama se opakovaně snažila hubnout, ale bez kladného výsledku. Vydržela držet dietu týden. Pak se vrátila k původním návykům a váha šla nahoru ještě víc. Byl to klasický začarovaný kruh, který zná spousta žen. „Ve výživovém poradci a trenérovi jsem měla oporu. Měla jsem vedle sebe člověka, na kterého jsem se mohla kdykoli obrátit. A věřte, že jsem měla spoustu momentů, kdy jsem byla na dně a měla chuť to vzdát. Ale nakonec jsem díky podpoře všechno překonala,“ sdělila.
Podařilo se jí zhubnout celkem třiašedesát kilogramů. Musela ovšem změnit stravovací návyky a přidat pohyb. To pro ni nebylo jednoduché, protože nebyla zvyklá řešit, co má konzumovat. „Hlídala jsem si kalorický deficit, dostatek bílkovin ve stravě i pravidelný pohyb. Musela jsem myslet na to, co mám jít a jak to připravit. Po pár týdnech už se mi to zautomatizovalo. Nemusela jsem na to doma tolik myslet. Dnes mi přijde úplně normální, že si připravím jídlo na druhý den. Nejhorší totiž je, když vás přepadne hlad a nemáte nic k ruce. Jasně, že pak každý sáhne po sušence. Ale to už se mi nestává, mám svačinky,“ doplnila.
Radost z její proměny má nejen ona sama, samozřejmě je na ni pyšná i její dcera, která se z ani ještě před pár měsíci styděla. Dnes společně sportují a užívají si volný čas v přírodě. „Vedu ke zdravému životnímu stylu i dceru,“ dodala.