K obědu si s oblibou dával i tři chody, s radostí si objednával několikrát denně donášku z rychlého občerstvení a jeden hamburger měl jako jiní malou jednohubku. Jídlo bylo jeho vášní, lékem i útěkem před depresemi. Projedl se k extrémní obezitě, která se začala podepisovat na jeho duševním i fyzickém zdraví.
„Měl jsem konečně skvělý život. Po mém boku jsem měl úžasnou ženu a dvě dokonalé malé děti. Nebyl tak důvod dál se přejídat, zajídat žal. Přesto jsem byl obézní a nic s tím nedělal. Zvrat nastal, když jsme se vzali a já viděl fotografie ze svatby. Byl jsem obří. Tehdy jsem se vážně rozhodl už něco dělat,“ uvedl pro The Mirror muž.
A zhubnout se mu nakonec opravdu podařilo. Aby byla změna trvalá, rozhodl se na sobě zamakat. Jak sám říká, šel starou dobrou cestou zdravého jídla a cvičení. A aby neudělal chybu, jídelníček si podle svých chutí nechal vypracovat u odborníka a do posilovny chodil s trenérem.
Během několika měsíců se mu podařilo shodit 101 kilogramů a nabrat spoustu svalové hmoty. Musel kompletně obnovit svůj šatník a staří známí už ho nepoznávají. Je z něj nový ale šťastnější člověk a hlavně si pochvaluje, jak je na tom zdravotně. Šokovaný je i jeho lékař, který po krevních testech nevěřil vlastním očím, protože má v pořádku hodnoty cholesterolu i cukru a už nebojuje s vysokým tlakem.
„Jsem na tom výrazně lépe. Jsem teď zdravý člověk. Kdybych dál pokračoval v původním životním stylu, myslím, že už bych moc let před sebou neměl. Obezita je tichý zabiják,“ doplnil. Sám říká, že hubnutí je velmi jednoduché, pokud na něj jdete z té správné „strany“ a necháte si poradit. „Když nemáte nějaké vážné onemocnění a můžete se do toho pustit, věřím, že můžete zhubnout také,“ vzkázal.