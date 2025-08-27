Žena díky hubnutí omládla. K proměně si ale dopomohla injekcemi

  12:14
Pětasedmdesátiletá Susan z Velké Británie si pochvaluje svou proměnu poté, co shodila šestasedmdesát kilo díky injekcím na hubnutí. Krevní testy odhalily, že „omládla“, zvrátila postupující cukrovku, zvýšený cholesterol i nesnesitelnou bolest kloubů. „Najednou mě chce zpět můj ex,“ směje se.
Proměna se vyplatila. Žena omládla.

Žena říká, že držela diety opakovaně už od puberty. Vždy nějaké kilo zhubla, ovšem vždy vše nabrala zpět. Poslední roky se jí nedařilo shodit ani půl kila a její lékař už mě velké obavy, aby nadváhu vydrželo její srdce. Potýkala se s extrémně vysokým krevním tlakem, takže musela brát předepsanou medikaci a život si prý neužívala ani v nejmenším. Nyní tomu je zcela jinak.

„Když mi lékař dělal krevní testy, byl šokovaný, jaké jsou výsledky. Mám prý krevní obraz jako devětapadesátiletá žena. Takže jsem omládla. Mohu to oficiálně říct. Nejen že se tak cítím, vážně tomu tak je,“ vtipkovala žena.

Ve hře bylo zmenšení žaludku operativní cestou, ale to pro Susan bylo až příliš invazivní a zkusila injekce. I přes varování, že mohou mít nežádoucí účinky je zkusila. A nelituje. Patří totiž mezi ty šťastné, které žádné vedlejší účinky nepostihly.

„Chodím teď do posilovny. A překvapilo mě, že už mě muži pozvali na drink. To ženě před osmdesátkou vážně lichotí,“ pokračovala. A zájem o ni má i její bývalý partner. „Už jsem si myslela, že se mě žádná možná změna netýká. Ale stalo se,“ doplnila.

Díky injekcím na hubnutí se jí podařilo shodit šestasedmdesát kilogramů. Nyní už hubnout nechce a jen posiluje, aby si postavu i fyzičku dál udržela. „Dělám to, protože mi to dodává energii a baví mě to,“ dodala pro The Sun.

