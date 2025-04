„Lidé velmi rádi druhé odsuzují. Nemají k tomu ani pořádný důvod, ale dělají to, protože mají pocit, že mohou. V dnešní době jeden druhého soudí, veřejně se o něm zmiňují na internetu a nedochází jim, že do životů druhých jim nic není,“ uvedla žena pro Whatsthejam.

Zpočátku si informaci o užívání léku na hubnutí nechávala jen pro sebe a nejbližší. Jakmile začala hubnout, lidé se začali vyptávat a nešlo jim na rozum, že hubne, i když o ní všichni vědí, že nesportuje.

„Rozkřiklo se to a hned jsem dostala nálepku té lenivé ženské, která nechce pohnout zadkem. Odsoudili mě téměř okamžitě,“ pokračovala. Nebylo to pro ni příjemné a nějaký čas na tom nebyla dobře psychicky. Měla za to, že ať udělá cokoli, okamžitě je za špatnou. Dobírali si ji totiž i v době, kdy měla kila navíc.

„V tu chvíli máte pocit, že všechno na světě děláte špatně. Je vám z toho zle, zachvátí vás panika a úzkost a nic pro vás najednou nemá smysl. Protože jste neustále jen kritizováni a žijete s tím, že na vás není nic dobrého,“ okomentovala celou situaci žena. Později se o svých pocitech začala bavit s dalšími lidmi a zjistila, jak moc zraňuje odsouzení druhých i její blízké, a rozhodla se o všem promluvit veřejně, aby už se lidé zamysleli nad zbytečnou šikanou druhých.

„Ani nevíte, jak moc můžete ublížit. Nikdy nevíte, v jakém psychickém rozpoložení druhý je. Někdy jen jedno slovo dokáže tak bodnout, že toho druhého může opravdu i ohrozit na životě. Psychika člověka je nesmírně křehká,“ myslí si.

Emma by neměnila. Kdyby se mohla rozhodovat znovu, opět by šla do léku na hubnutí, který je především určený lidem s cukrovkou. Díky němu zhubla o šest konfekčních velikostí a svou proměnu si nemůže vynachválit. „Otevřelo mi to oči a ukázalo mi to také, kolik lidí opravdu stojí při mně a kdo už v mém životě nemá místo,“ dodala.