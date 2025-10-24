Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví

Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem je hlavně dobré zdraví a konec se závislosti na jídle. Doufá, že bude inspirací i pro ostatní.
„Jídlo bylo mou drogou. Jedl jsem, i když jsem ani neměl hlad. Prostě jsem šel ven, koupil si jídlo a pak se s ním vrátil do auta na parkovišti. Tam jsem seděl, jedl a plakal. A nevěděl jsem proč. Říkal jsem si, proč se takhle stále cítím?,“ uvedl jednačtyřicetiletý herec v nedávném rozhovoru pro People.

Nyní už se pochlubil svou proměnou. Má za sebou dlouhou cestu, která pro něj rozhodně nebyla jednoduchá. K dnešnímu dni už má ale dole jednadevadesát kilogramů a váží sto sedmdesát kilo. Jeho cílem je váha 145 kilo a věří, že se do vysněného bodu dostane.

„Jsem ohromen a zároveň požehnán, že mohu oznámit, že jsem dosáhl dalšího skvělého milníku ve svém životě,“ uvedl u fotografie na svém profilu na Instagramu Aaron. S radostí se pochlubil fanouškům, že je na dobré cestě k lepšímu zdraví. Vtipkoval i na téma smokingu, ve kterém si vždy připadal o něco lépe a přitažlivější. „Dřív to bylo něco, ale co teprve teď? Wow!,“ pochvaloval si svou proměnu.

Extrémní proměny slavných, které braly dech. Tloušťka i přehnaná štíhlost

Jako dítě byl kvůli obezitě šikanován. Sám uvedl, že už si ani nepamatuje období, kdy by neměl kila navíc. Nikdy ale kila neřešil a užíval si života. Vše se změnilo k horšímu, když ve světě propukla pandemie koronaviru a on byl uvězněný v bytě, kde se téměř nehýbal. Přibral desítky kilo a vypěstoval si na jídle závislost. Kdykoli se najedl, bylo mu lépe. „Už je to minulost, ale nebylo to příjemné. Zdraví máme jen jedno, naštěstí jsem si to snad včas uvědomil. Přál bych všem, aby jim na zdraví záleželo,“ dodal.

