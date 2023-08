Zdravotní potíže ji donutily zhubnout. Kamila shodila za půl roku 14 kilo

„Bylo to už vážně děsivé. Trápily mě problémy s vysokým tlakem, zažívací potíže, bolela mě záda, brněly končetiny. Navíc se mi coby astmatikovi a alergikovi špatně dýchalo. Jen s vypětím všech sil jsem vykonávala aspoň základní práce v domácnosti.“

Měla závislost na jídle

„Došlo to dokonce tak daleko, že jsem s diagnózou únavový syndrom na dva roky skončila v částečném důchodu,“ vrací se do minulosti Kamila, která v té době vážila osmdesát čtyři kilo. Zvyklá však byla po léta na hmotnost kolem padesáti.

Pár triků Jak často se vážit?

Važte se jen jednou týdně. Zbavíte se tak zbytečného stresu způsobeného kolísáním váhy. Nespěchejte na sebe

Hubněte pomalu a dlouhodobě. Optimální je jeden kilogram za týden. Extrémně rychlý úbytek váhy může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně poruchy příjmu potravy.

„Víc jak třicet kilo navrch bylo zkrátka hodně znát. Nejen při pohledu do zrcadla, ale taky ze zdravotního hlediska. Poslední kapkou bylo, když jsem se nevešla do oblečení. Proto jsem se rozhodla pro radikální řešení. Že začnu žít zdravěji a zhubnu.“

Nějakou dobu ovšem Kamile trvalo, než zjistila, co na ni vlastně funguje a nadbytečných kil ji skutečně zbaví.

„Po několika zbytečných a marných pokusech zhubnout podle internetu mi kila šla paradoxně nahoru. Pak jsem se ale dozvěděla o výživovém poradci Aleši Havlíkovi a navštívila ho. Až jeho rady mi opravdu pomohly. V mém jídelníčku dominují vejce a libové maso, ať kuřecí, krůtí nebo králičí. A samozřejmě spousta ovoce a zeleniny. Tu si s manželem pěstujeme sami, takže ji v létě máme vždy čerstvou,“ vypráví mladá žena a dodává, že největší výzvou pro ni bylo dostát odhodlání vydržet.

„Bez toho se zhubnout nedá. Naštěstí jsem měla velkou oporu ve svých dětech a manželovi. Ten sice tvrdí, že ženská má být krev a mlíko, ale i tak mé rozhodnutí zhubnout akceptoval a fandil mi. Někomu hubnutí může připadat jako brnkačka, jenže i na jídle si člověk může vypěstovat závislost. A zbavit se jí nebývá snadné. Zvlášť pokud nejde o jednorázové hubnutí, ale trvalou změnu životního stylu. Proto jsem tak ráda, že se mi to povedlo,“ spokojeně konstatuje Kamila, které se ve výsledku podařilo shodit čtrnáct kilogramů.

Bývala droboučká dívka

Velký podíl na tomto úspěchu měl taky pohyb. „Přiznávám, že sport nebyl nikdy mou silnou stránkou. A protože až do třiceti jsem byla štíhlá jako proutek, ani jsem ho nepotřebovala. Dnes je to ale jiné. Doma pravidelně cvičím podle programu, který jsem dostala od svého výživového poradce. Dále ráda plavu a určitě by mě bavil i tanec,“ přemýšlí nahlas Kamila. A noří se do vzpomínek na své letní dětské prázdniny.

„Každé léto jsme jezdili k babičce na Domažlicko, na Černou Řeku. Babička pekla skvělé chodské koláče. Ty miluju dodnes, nejvíc tvarohové. Jako dítě jsem ale potíže s váhou neměla, sladkosti jsem si dopřávala bez omezení. Droboučká dívka jsem byla i během dospívání,“ krčí rameny Kamila, která prý výrazně nepřibrala ani po prvních dvou porodech.

„Dvaceti kil, která jsem pokaždé nabrala, jsem se rychle zbavila. Problémy přišly až po posledním porodu. A po dalších šesti letech se mi hmotnost ustálila na osmdesáti čtyřech kilogramech,“ vybavuje si žena narozená ve znamení Vodnáře. Nyní se prý cítí skvěle. Zvedlo se jí sebevědomí, zmizely některé zdravotní potíže a zbavila se i únavového syndromu.

Hubnout ještě nepřestala

„A k tomu všemu se dostanu i do oblečení, které několik let leželo na dně skříně. Na pořizování nových kousků se ale zatím nechystám. Dala jsem si za cíl zhubnout ještě víc. Nákupy pak budu mít za odměnu. Třeba mi k tomu pomůže i letní práce na zahrádce. Na té samozřejmě nejen pracujeme, ale taky grilujeme, vše od zeleniny až po maso. Ke štěstí mi mnohdy stačí, když praská oheň a hraje kytara. Tuhle trampskou pohodu mám ráda,“ vyznává se Kamila, která si v létě ze všeho nejvíc užívá koupání. A pochvaluje si, že v nových plavkách vypadá mnohem líp než před rokem.

„Na dovolenou se letos chystáme někam do Čech a asi na Modravu. Věřím, že zabrousím i do dětských let a podívám se na Domažlicko. To bych si moc přála.“