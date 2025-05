Dvaatřicetiletá Kelly a její manžel Josh shodili dohromady téměř sto padesát kilogramů. „Než se mi podařilo počít, bylo mi lékařem sděleno, že mám minimální šanci na přirozené početí. A v případě, že se to podaří, stejně nakonec kvůli obezitě potratím. Hodně mě to vyděsilo. Uvědomila jsem si, jak moc je důležité, abych nadbytečná kila shodila,“ uvedla žena pro The Mirror.

Nebylo to pro ni jednoduché rozhodnutí a velmi ji potěšilo, když se do proměny naplno pustil i její manžel, který jí chtěl být oporou a parťákem na cestě ke zdravějšímu já. V minulosti totiž diety pochopitelně zkoušela a utratila hodně peněz i za potravinové doplňky. Zároveň nechtěla jít cestou léků nebo operací a rozhodla se pro proměnu, na které sama „zamaká“ a která bude trvalá.

„Já jsem zhubnula osmaosmdesát kilo. Vyřadila jsem ze svého života zbytečné sladkosti, kterých jsem bohužel jedla velké množství. A začala jsem se pravidelně hýbat. S manželem jsme chodili do fitka pětkrát denně. Vařili jsme si zdravé pokrmy a opravdu jsme se snažili naučit se žít celkově zdravě. Podařilo se nám to a zpětně nechápeme, jak jsme do té doby mohli žít jinak,“ pokračovala.

Díky úbytku hmotnosti se nakonec páru opravdu podařilo počít a narodila se jim zdravá holčička. V minulosti je lékaři přesvědčovali o tom, že nebudou mít dítě jinak než za pomoci umělého oplodnění nebo adopce. Ale štěstí jim bylo nakloněno a dřina v posilovně se vyplatila. „Jsme zdraví a jsme rodina. Splnil se nám náš největší sen. A nyní vidíme, že stačilo relativně málo. Prostě žijte zdravě. V tom je klíč ke spokojenému životu,“ doplnili.