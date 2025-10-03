Čtyřnásobná maminka podstoupila na klinice zákrok, který trval třináct hodin a během kterého jí provedli plastiku prsou, liposukci a odstraňovali jí přebytečnou kůži po výrazném hubnutí hned na několika částech těla. Problematická byla oblast břicha. Právě tam vznikla infekce.
„Měla jsem komplikace prakticky ihned poté, co jsem se probudila z narkózy. Tkáň v místě operace odumírala a ihned mě opět převáželi na operační sál s tím, že z jejich strany nedošlo k žádnému pochybení. Lékař mi oznámil, ať ani nepomýšlím na negativní hodnocení kliniky a jeho práce, jinak dopadnu špatně,“ uvedla žena podivné praktiky lékaře.
Když z Turecka odlétala, nebyla na tom vůbec dobře a po příletu do rodné země musela opět navštívit lékaře, protože už její stav začínal být život ohrožující. Měla velké bolesti i vysoké horečky a bála se, že kvůli plastikám přijde o život a už nikdy neuvidí manžela a děti.
„Bylo to strašné. Nikomu bych to nepřála. Nevíte, co s vámi je, jak dlouho tu budete. Máte pocit, že vás uspí a už se neprobudíte. Byla to obrovská bezmoc,“ pokračovala. Věří, že v počátku opravdu došlo k pochybení lékaře. Klinika v Turecku ovšem dává ruce pryč a tvrdí, že vše proběhlo podle plánu a problémy rozhodně nenastaly jejich vinou.
Na všechny operace si dlouhou dobu šetřila a nyní už nemá finanční prostředky na další zákroky, které jsou potřebné, aby konečně vypadala normálně a nestyděla se svléknou do plavek nebo spodního prádla i před svým vlastním manželem. „Dělá mi problém podívat se na sebe i do zrcadla. Všichni by si měli rozmyslet, jestli je dobré odcestovat do jiné země a riskovat život. Já bych to už neudělala,“ dodala pro Express.