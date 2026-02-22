„Mám endometriózu a polycystické vaječníky. V kombinaci s obezitou to pro mě byla téměř nulová šance k přirozenému početí. Vyděsilo mě to, protože jsem vždy chtěla děti a plánovala, jak za pár let založím rodinu. Nic pro mě nebylo větší motivace k hubnutí. Jen díky budoucím dětem jsem to dokázala,“ uvedla.
Elliemay prý měla pocit, jako by ji najednou někdo sdělil diagnózu podobnou rakovině. Tak moc byla vyděšená. Nikdy předtím neměla takovou chuť hubnout a veškeré její snahy o shození pár kil dopadly pokaždé stejně. Dietu vždy vzdala a nakonec vážila ještě víc, než na začátku hubnoucí kůry.
„Byla jsem velmi překvapená, když mi pak lékař říkal, jak moc se můj zdravotní stav vylepšil. Zhubla jsem na polovinu své původní váhy. Nebylo to jednoduché, nebylo to zadarmo a byla to cesta plná slz. Ale stála za to,“ podotkla pro The Sun. Nechala si totiž operativně zmenšit žaludek. Odcestovala kvůli tomu do Litvy, kde byla operace o něco levnější. A nakonec musela jít i na plastiku, během které jí lékaři odstranili vytahanou kůži.
„Před operací jsem plakala štěstím. Navždy jsem dala sbohem svému starému já,“ dodala. Dnes se těší na chvíli, kdy se bude těšit z těhotenství. S partnerem jsou totiž odhodlaní založit rodinu. Po operaci ale musí nějaký čas vyčkat, než se tělo po plastice dá do pořádku.