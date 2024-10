Žena zatočila s vytahanou kůží, její proměna bere dech

Sarah začala na internetu hledat možné cesty, jak se povislé kůže zbavit. Myslela si, že by mohla jít cestou cvičení, ale brzy jí došlo, že jí nic z toho nepomůže. I oslovení odborníci konstatovali, že jedinou možností je operativní odstranění kůže.

„Nemohla jsem se na sebe ani podívat. Bylo to pro mě nesmírně těžké. Měla jsem po porodu ještě kila navíc a byla jsem v takovém stavu, že jsem se sebou ani sama nebyla schopná nic udělat,“ uvedla. Rozhodla se tedy pro podvázání žaludku, aby zhubla, a také jí lékaři odstranili přebytečnou vytahanou kůži. Když už byla v nemocnici, nechala si také zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů a upravit jejich tvar.

„Původně jsem chtěla podstoupit zákrok u nás v Británii, ale bylo to pro mě cenově nedostupné. Zvolila jsem zákrok v Litvě,“ pokračovala. V přepočtu jí všechny zákroky přišly v Litvě zhruba na půl milionu korun. Ve Velké Británii by to bylo minimálně jednou tolik.

Po operaci několik měsíců odpočívala, aby se vše dobře zahojilo, ale už začala se zdravějším životním stylem. Jídlo přestala kupovat v rychlém občerstvení a vařila si doma. Podařilo se jí zhubnout a pomalu se posouvala ke své vysněné postavě. Když měla od lékařů zelenou, začala i s cvičením, a po půl roce z ní byl nový člověk. „Jsem nesmírně vděčná, že v dnešní době máme takové možnosti. Sama bych se k něčemu takovému nikdy nemohla dopracovat, vděčím za to lékařům,“ dodala pro server Bristolpost.