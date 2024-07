Influencerku šikanují kvůli tloušťce. Neměla by cestovat, zabírá moc místa

Na Instagramu ji sledují desítky tisíc lidí a její tipy na cestování milují. Je pro ně velkou inspirací, protože cestuje po celém světě, nebojí se ani nebezpečnějších destinací a navíc vždy dokáže poradit, jak sehnat levnější letenky nebo hotel.

Má to ovšem jeden háček. Má kila navíc a jako žena z kategorie plus size má někdy problémy sedět v letadle, protože se na jednu sedačku nevejde. Dokupuje si tak většinou druhé sedadlo. Ani to nezastaví trolly od šikany.

„Můj život je skvělá jízda, ale chce to některé věci zkrátka raději dopředu ověřovat. Například když jdeme někam na jídlo do restaurace, vždy zjišťuji, zda jsou tam židle bez opěrek. Na ty normální se totiž nevejdu,“uvedla žena z Kalifornie.

Problémy má ale i s ubytováním. Na jednolůžku se jí spí nekomfortně, takže také vždy dopředu zjišťuje, jaké jsou k dispozici postele. „Lidé mi pak píší, že bych raději měla zůstat doma a nikam nejezdit, protože prý svými dotazy na speciální nábytek obtěžuji ostatní,“ pokračovala pro The Mirror.

To je podle influencerky nesmysl, o všech svých „útrapách“ prý informuje hlavně kvůli ostatním obézním lidem. „Chci jen, aby se nikdo nebál cestovat a viděl, že vše se dá nějak dohodnout. A naprosto bez problémů,“ doplnila.

Svým fanouškům sdělila i tajný tip, jak ušetřit peníze za další sedadlo například v letadle. Vždy cestuje se svým partnerem. Často si ona koupí sedadlo do uličky a on u okna. Mezi sebou nechají volné sedadlo a doufají, že si k nim nikdo nepřisedne. Ve většině případů tomu tak je, takže Victoria si pak může pohodlně sednout a nikoho neobtěžuje.