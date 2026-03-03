Diagnóza cukrovky mladou ženu šokovala. Díky injekcím radikálně zhubla

Autor:
  8:03
Dvaadvacetiletá Holly Barronová si po dokončení střední školy vyslechla diagnózu cukrovky druhého typu. Lékař měl o její zdraví obavy, protože byla výrazně obézní a doporučoval hubnutí. S tím ale měla několik let problémy. Ze začarovaného kruhu diet ji vysvobodil až lék na cukrovku, po kterém zhubla.
Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku.

Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Holly Barronová
Holly Barronová
Holly Barronová
Holly Barronová
6 fotografií

Od puberty se Holly potýkala se zdravotními problémy. Měla polycystické vaječníky, přibírala a necítila se dobře. Ačkoli se poměrně dost hýbala, stále nabírala na váze. Nakonec si u lékaře vyslechla i diagnózu cukrovky a bylo jí řečeno, že s váhou musí něco udělat, jinak je její budoucnost velmi nejistá.

Nechtěla zemřít v nízkém věku, tak se rozhodla poprvé v životě opravdu opřít do hubnutí. Nezvolila podle lékaře ten nejlepší způsob, ale jinou možnost podle vlastních slov neměla. Vsadila na lék, který se primárně podává lidem, kteří mají cukrovku.

Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?

„Jedla jsem jedno jídlo denně. Neměla jsem větší hlad. Neměla jsem chutě na sladké, ani slané. Připadala jsem si poprvé v životě volná a neměla v hlavě jen jídlo. Někdy jsem měla pocit, že jsem vězněm neustálého hladu. Konečně jsem se cítila jako ostatní lidé, kteří jsou v pořádku,“ podotkla.

Nakonec se jí podařilo zhubnout dvaaosmdesát kilo a změnila se k nepoznání. Dnes se snaží dodržovat zdravou životosprávu, aby se váha opět nezačala zvyšovat. Musela kompletně změnit své návyky. A do života zařadila pravidelný pohyb včetně posilování.

Její cesta ke štíhlejšímu tělu ale nebyla jednoduchá. Nejdřív jí totiž lékař předepsal lék Metformin, ale nebylo jí po něm dobře. Dokonce skončila v nemocnici poté, co celý den jen zvracela. Právě v nemocnici pak lékař změnil lék a nasadil Mounjaro. To byla podle ženy konečně správná volba.

Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku.
Holly Barronová
Holly Barronová
Holly Barronová
6 fotografií

„Roky jsem na škole byla kvůli vzhledu šikanována. Styděla jsem se za sebe, nechtěla jsem do školy chodit. Dost mě to poznamenalo, měla jsem pocit, že nejsem dost dobrý člověk. Každý mě hodnotil jen podle vzhledu, mé školní výsledky nikoho nezajímaly. Byla jsem jen ta tlustá holka,“ doplnila.

Její proměna je začátkem nového života a Holly věří, že si váhu udrží. Už jen kvůli lepším výsledkům u lékaře si je jistá tím, že zdravý životní styl udrží.

„Dřív jsem se přejídala, dokud jsem neměla pocit na zvracení. Nikdy jsem nedokázala s jídlem přestat. Bylo to chorobné přejídání, které mi dělalo dobře, ale nakonec mi po něm bylo hrozně zle. Dnes si dopřávám saláty s kuřecím masem, dbám na dostatek bílkovin, miluji proteiny, zeleninu. Jsem spokojená,“ dodala žena pro Manchester Evening News.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

MDŽ 2026: Jak vznikl a proč má 8. březen stále pachuť komunistického svátku

Mezinárodní den žen ve francouzském Marseille (8. března 2021)

Vznik Mezinárodního dne žen sahá do období, kdy ženy v mnoha zemích neměly volební právo a čelily nerovným pracovním i společenským podmínkám. Svátek, který letos oslavíme v neděli 8. března 2026,...

3. března 2026

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

ilustrační snímek

Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...

3. března 2026

Rakovina je šance být hrdinou i režisérem svého života, říká psycholožka

Premium
Psycholožka Natália Schwab Figusch

Rakovina. Dotýká se většiny z nás, ať už přímo nebo když onemocní někdo blízký. Pořád ji provázejí velké obavy, ale už nekončí nutně smrtí. Každopádně diagnóza nemocnému i jeho nejbližším převrátí...

3. března 2026

Ze slavných dcer jsou teenagerky. Co nosí North Westová nebo Blue Ivy?

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako...

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako samozřejmost. Přesto si každá z nich hledá vlastní módní rukopis – od sportovních outfitů přes hollywoodskou eleganci až po...

3. března 2026

Klasická bota naše nohy deformuje, varuje fyzioterapeut. Otestujte se, jak chodíte

Premium
Fyzioterapeut Lukáš Klimpera

Chodidla jsou zrcadlem našeho zdraví. Na tomto malém kousku těla je celkem 26 kostí, 33 kloubů, 18 svalů a 12 šlach a jejich dokonalá souhra zajišťuje zdraví celého pohybového aparátu. Od kolen přes...

2. března 2026

Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní...

Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...

2. března 2026

Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících

Premium
Peter Pöthe. Narodil se maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat...

Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr, se narodil maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat medicínu. Díky zkušenostem z vlastní rodiny už od dvanácti věděl, co chce dělat. Dnes ve...

2. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

2. března 2026  10:42

Krásná influencerka zemřela po bizarní nehodě, za vše mohl had

Ifunanya Nwangene

Šestadvacetiletá Ifunanya Nwangene z Nigérie byla nadějnou sopranistkou, u které se rýsovala opravdu hvězdná kariéra. Měla spoustu plánů, těšila se na založení rodiny i procestování celého světa....

2. března 2026  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.