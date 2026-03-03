Od puberty se Holly potýkala se zdravotními problémy. Měla polycystické vaječníky, přibírala a necítila se dobře. Ačkoli se poměrně dost hýbala, stále nabírala na váze. Nakonec si u lékaře vyslechla i diagnózu cukrovky a bylo jí řečeno, že s váhou musí něco udělat, jinak je její budoucnost velmi nejistá.
Nechtěla zemřít v nízkém věku, tak se rozhodla poprvé v životě opravdu opřít do hubnutí. Nezvolila podle lékaře ten nejlepší způsob, ale jinou možnost podle vlastních slov neměla. Vsadila na lék, který se primárně podává lidem, kteří mají cukrovku.
„Jedla jsem jedno jídlo denně. Neměla jsem větší hlad. Neměla jsem chutě na sladké, ani slané. Připadala jsem si poprvé v životě volná a neměla v hlavě jen jídlo. Někdy jsem měla pocit, že jsem vězněm neustálého hladu. Konečně jsem se cítila jako ostatní lidé, kteří jsou v pořádku,“ podotkla.
Nakonec se jí podařilo zhubnout dvaaosmdesát kilo a změnila se k nepoznání. Dnes se snaží dodržovat zdravou životosprávu, aby se váha opět nezačala zvyšovat. Musela kompletně změnit své návyky. A do života zařadila pravidelný pohyb včetně posilování.
Její cesta ke štíhlejšímu tělu ale nebyla jednoduchá. Nejdřív jí totiž lékař předepsal lék Metformin, ale nebylo jí po něm dobře. Dokonce skončila v nemocnici poté, co celý den jen zvracela. Právě v nemocnici pak lékař změnil lék a nasadil Mounjaro. To byla podle ženy konečně správná volba.
„Roky jsem na škole byla kvůli vzhledu šikanována. Styděla jsem se za sebe, nechtěla jsem do školy chodit. Dost mě to poznamenalo, měla jsem pocit, že nejsem dost dobrý člověk. Každý mě hodnotil jen podle vzhledu, mé školní výsledky nikoho nezajímaly. Byla jsem jen ta tlustá holka,“ doplnila.
Její proměna je začátkem nového života a Holly věří, že si váhu udrží. Už jen kvůli lepším výsledkům u lékaře si je jistá tím, že zdravý životní styl udrží.
„Dřív jsem se přejídala, dokud jsem neměla pocit na zvracení. Nikdy jsem nedokázala s jídlem přestat. Bylo to chorobné přejídání, které mi dělalo dobře, ale nakonec mi po něm bylo hrozně zle. Dnes si dopřávám saláty s kuřecím masem, dbám na dostatek bílkovin, miluji proteiny, zeleninu. Jsem spokojená,“ dodala žena pro Manchester Evening News.