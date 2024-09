Jídlu věnuju lásku a pozornost, říká Jana. Za půl roku shodila třicet kilo

„Nešlo ale jenom o to, že jsem měla problémy vyjít do kopce. Vadil mi i pohled do zrcadla a štvalo mě, že nemůžu nosit oblečení, které mám ráda.“

„Taky jsem chtěla být zdravá a předejít onemocněním, jaká by mě v budoucnu mohla potkat. V tom mě ale moje kila omezovala. Zkrátka bylo na čase něco v tom směru podniknout. Hodně mi pomohla změna práce a přestěhování se do jiného města, kde jsem plánovala začít od nuly. Start roku 2023 tak byl i počátkem mé proměny,“ bilancuje dnes Jana, která se obrátila na odborníky a to se nakonec ukázalo jako správná volba.

Pryč s prvotními obavami

„Přiznávám, že jsem zpočátku měla problém vykročit ze své komfortní zóny. Oslovit cizího člověka a sdílet s ním své pocity, nejistoty a frustrace pro mě nebylo zrovna lehké.“

„Trvá mi dlouho, než si někoho pustím k tělu a začnu mu důvěřovat. Tady to ale šlo hned. Když se mě ujala výživová poradkyně Lenka Smržová, se kterou máme dodneška hezký přátelský vztah, prvotní obavy rychle zmizely a všechno bylo v pohodě. Brzy jsem zjistila, že výživová specialistka je tu od toho, aby mě vyslechla a pomohla mi v mé cestě za lepším já, bez trápení a přirozeně.“

Zavedení nového režimu

A to se i přesně potvrdilo. „Lenka pochopila můj styl života i mou práci zdravotní sestry a společnými silami jsme nastavily režim, který mi funguje doteď.“

„Hlavním heslem se pro mě stalo zavedení pravidelnosti ve stravování. To je něco, s čím jsem měla do té doby velký problém. Pracuji totiž ve směnném provozu, a proto mám i noční služby. Jídlo jsem se naučila vnímat jako parťáka, kterému bylo třeba věnovat čas, lásku a pozornost. Důležitá byla a je nejen velikost porcí, ale i výživové hodnoty pokrmů. Z mého jídelníčku v podstatě zmizely všechny slazené nápoje, hlavně ty s umělými sladidly, které jsem si dřív dopřávala denně,“ popisuje Jana.

Kafe s dortem na terase

„Taky jsem vyřadila přílohy, bílé pečivo plus jídla smažená na oleji. Občas si z toho klidně něco dám, ale už je nevyhledávám.“

„Program mě naučil jíst víc zeleniny, ovoce a kvalitních bílkovin, jako je maso, vajíčka, tvaroh. Stále jsem ale milovnicí sladkých jídel, kterých se vzdát nedokážu. Sednout si na terasu a dát si kafe s dortem, to ke mně zkrátka patří. Akorát, že po takovéhle pochoutce je dobré vyrazit ven na pořádnou procházku,“ radí žena narozená ve znamení Lva, která znovu přišla na chuť pohybu.

Ohromný příval energie

„Pohyb byl vždycky součástí mého života. S přibývajícími kily ho ale bylo stále méně. Proto jsem po shození prvních kil začala pociťovat ohromný příval energie a s ním i pocit, že dokážu cokoli a budu z toho mít radost. Dnes chodím z práce i do práce pěšky. Klidně si kvůli tomu i přivstanu. A objevila jsem nový koníček, lezení na umělé stěně, které si mě získalo. Pořádně si při něm totiž vyčistím hlavu. Navíc se dá provozovat za každého počasí,“ pochvaluje si Jana.

Věděli jste? Vykliďte spíž: Jídlo, které máte doma v lednici, výrazně ovlivňuje vaši hmotnost a stravovací návyky. Proto je lepší mít v zásobě zdravé potraviny, jako jsou jogurty, ovoce nebo ořechy. Salámů, paštik, párků a jiných pochutin se nemilosrdně zbavte.

A kdo jí při hubnutí byl největší oporou? „Určitě to byla maminka, která se mnou všechno prožívala. Od prvních shozených kil, návalů hladu, chutí se na to celé vykašlat až po návrat vitality a nákupy šatů velikosti S.“

„Právě máma mě dokázala vždycky přivést na tu správnou cestu a připomenout mi, proč a pro koho to celé dělám. Pro sebe, abych se cítila dobře. Moc jí děkuju za to, jaká je!“ dodává Jana od srdce. Velkou motivací pro ni ale byla i její partnerka, se kterou program absolvovaly společně a navzájem se podporovaly. A oběma se to vyplatilo.

„Já osobně se po zhubnutí cítím skvěle. Navíc si užívám i při výběru nových módních kousků, což pro mě dřív býval horor. S kamarádkou a přítelkyní se chystáme navštívit nějaké město z našich okolních států. Předminulý rok to byl Krakov a loni Budapešť. Letos se zas domlouváme na Berlíně, Bratislavě nebo Amsterodamu. Ještě uvidíme, kam se vydáme,“ dodává.