Tereza shodila 52 kilogramů. Razí pravidlo osmdesát na dvacet

Problém Tereze dělalo dokonce už i malé popoběhnutí, její plíce po sto metrech „zůstávaly kdesi v pozadí“. Nemalý podíl na jejím rozhodnutí začít se sebou něco dělat ovšem sehrál i její manžel.

„Ten mě sice poznal jako holku krev a mlíko, jenže v poslední době moje postava nakynula do extrému a já se mu chtěla zase líbit. Tabu pro mě samozřejmě bylo i pěkné a moderní oblečení, které jsem mohla maximálně obdivovat ve výlohách. Ve stanu prostě šik nebudete,“ vybavuje si Tereza chvíle, které pro ni znamenaly zásadní obrat v jejím dosavadním životě.

Především začala cvičit a držet různé diety. O zdravém životním stylu toho ovšem moc nevěděla. A diety, co držela, neměly žádný efekt.

Žaludek svinutý do palačinky

„Hlavně mi ale chyběla vytrvalost a odhodlání. Nedocházelo mi, že prostě nezhubnu za měsíc. A cvičení s tolika kily nadváhy připomínalo spíš středověké mučení. Po pár minutách ze mě tekly vodopády potu, což člověku na náladě nepřidá. Zlom nastal, když se na vesnici přistěhovala má pozdější kamarádka, která podstoupila bariatrický zákrok. Ten jí s hubnutím moc pomohl, proto jsem se rozhodla ji následovat,“ vypráví Tereza.

„Nakonec jsem absolvovala takzvanou plikaci žaludku, která nepředstavuje až takový zásah do těla. Žaludek mi v podstatě zůstal celý. Mám ho jen svinutý do takové palačinky a zmenšený na požadovaný objem. Zákrok jsem podstoupila na OB Klinice, spolupracující s mou zdravotní pojišťovnou, vše naštěstí proběhlo bez komplikací,“ pochvaluje si mladá žena, která po operaci musela dodržovat zdravý životní styl.

Jednou denně si zahřeším

„Doporučenou velikost porcí se snažím dodržovat, přiznávám ale, že občas ujedu. Miluju českou kuchyni, čokoládu, zmrzlinu, kávu a víno. Proto se snažím nastavit si rovnováhu. S jedním jídlem denně tak trochu hřeším a zbytek mám vyvážený. Razím pravidlo ‚osmdesát na dvacet‘, osmdesát procent mého jídelníčku představují nutričně bohaté potraviny.“

„A protože mě přestaly táhnout k zemi špeky, dokonce jsem si oblíbila i sport. Pohyb totiž pomáhá, i když člověka přepadne nějaká ta chmura. Cvičím hlavně doma podle videí na internetu. Se třemi dětmi to kolikrát ani jinak nejde. A občas i vyběhnu na čerstvý vzduch. Lásku k běhu si ale v sobě zatím snažím vypěstovat,“ usmívá se Tereza, jíž se nakonec podařilo shodit dvaapadesát kilo.

Manžel prý dostal novou ženu

Radost tím Tereza udělala nejen dětem, ale také manželovi. „Můj muž je úžasný, stál vždy při mně, i když jsem vykynula do gigantických rozměrů a najednou mě bylo skoro jednou tolik. Vždycky mě miloval a já jeho. Vděčím mu za to, že se na mě nevykašlal. Po operaci a následném zhubnutí teď na mě kouká jako na svatý obrázek. Je to roztomilé.“

„Dokonce říká, že dostal novou ženu. Čím jsem starší, tím jsem prý hezčí. Máme spolu tři děti, to třetí se přitom narodilo až po zákroku. Představte si, že mi po porodu nezůstalo jediné kilo navíc! Ustála jsem to s grácií,“ uzavírá pyšně maminka, která si své nové já užívá plnými doušky. „Celkově ze sebe mám obrovskou radost.“