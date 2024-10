Od tlouštíka k fešákovi aneb proměna muže poté, co byl šikanován

Šestatřicetiletý Martin Bryan z Velké Británie se nekontrolovatelně přejídal potají už od šesti let, kdy ho začali poprvé šikanovat ve škole. Psychické problémy se snažil zajídat a tajil to před rodinou. Projedl se k obezitě a zatočil s ní až po třicítce. Udělal to pro zesnulou matku.