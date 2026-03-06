Žena z Velké Británie se nechala zlákat extrémně nízkou cenou léku a rozhodla si ho pořídit. A to i přesto, že neměla stoprocentní jistotu, že je pravý. „Když se mi po dvaceti letech rozpadlo manželství, přibrala jsem ze stresu a nervů deset kilo. Chtěla jsem to pochopitelně dostat dolů, protože jsem se v takovém těle necítila komfortně. Nebyla jsem na to zvyklá. Injekce na hubnutí mi připadaly jako skvělá volba,“ uvedla.
A tak si injekce začala aplikovat a hubla přesně podle svých představ. Během tří měsíců se jí podařilo dostat na svou původní váhu. Je poměrně malinká, takže vážila opět 44 kilogramů a byla spokojená. Nadšení ovšem trvalo poměrně krátce. V roce 2023 totiž opět kila nabrala. Rozhodla se tak pro injekce opětovně, ale tentokrát na nich chtěla ušetřit.
„Opět jsem spadla do špatných stravovacích návyků. Po kůře Ozempicu jsem byla na dobré cestě, měla jsem radost, že se mi daří žít zdravě. Ale polevila jsem a opět jsem přibrala,“ pokračovala pro Discover.
|
Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?
Objednala si tedy Ozempic na Facebooku a aplikovala si ho ještě ten samý den, co jí byl doručen. Už patnáct minut po aplikaci injekce se jí ale začalo dělat velmi nevolno. Štěstí bylo, že byla doma její patnáctiletá dcera, která okamžitě zavolala záchrannou službu poté, co doma zkolabovala.
„Když mi v nemocnici udělali testy, zjistili, že v injekcích nebyl semaglutid jako v Ozempicu. Byl tam inzulín. Mohlo mě to zabít,“ podotkla. Stačilo málo a opravdu už nemusela být mezi živými. Nyní varuje každého, kdo byť jen přemýšlí o koupi léků přes internet. „Raději si připlaťte. Ty problémy za to nestojí,“ dodala.