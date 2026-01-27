Z morbidně obézní ženy se stala štíhlá kráska. Shodila 70 kilogramů

Tammy Jonesová šokovala, když prozradila, že si dopřávala až deset litrů koly denně. Propila a projedla se až k extrémní obezitě a pomoct jí mohl jedině zásah lékařů. Po marném boji s dietami nakonec díky operativnímu zákroku zhubla a stala se z ní zcela jiná žena. „Lidé mě nepoznávají,“ říká spokojeně.
Proměna je opravdu impozantní.

Měsíčně pouze za jídlo v rychlém občerstvení utratila žena v přepočtu zhruba patnáct tisíc korun. K tomu ovšem nezapočítala částku za limonády a jiné pochutiny. Nejraději měla brambůrky a sladké donuty. Jídlo pro ni bylo na prvním místě, a pokud u sebe neměla čokoládovou tyčinku, cítila se nesvá. Nyní Tammy říká, že už sama nedokáže věřit, že taková někdy byla. „Život se mi naprosto proměnil,“ uvedla pro Daily Mail.

V pětatřiceti letech a po dvou dětech vážila něco málo přes sto padesát kilo. Bolela jí kolena, u lékaře stále řešila vysoký tlak, cholesterol i cukr. Nebyla schopná vyjít schody, mívala deprese a úzkosti a život pro ni přestával mít jakýkoli smysl. „Nechtěla jsem být jako zombie. Děti potřebovaly dobrý příklad a tím jsem nebyla,“ myslí si.

Sama si ale nedokázala pomoct. Roky zkoušela diety a nikdy nezvládla zhubnout tak, aby o pár týdnů později opět kila nenabrala. „Vyzkoušela jsem snad všechno, co se dalo. Kdykoli jsem viděla reklamu na hubnoucí přípravky, koupila jsem to. Myslela jsem si naivně, že bude stačit, když je budu brát a bez pohybu a jakékoli další změny prostě zhubnu. Nesmysl. Jen z vás tahají peníze,“ podotkla.

Po dlouhém přemlouvání se tak s lékařem domluvila na operativním zmenšení žaludku. A protože na klinice v Turecku tento zákrok vyšel mnohem levněji než v její rodné Británii, vycestovala za hranice. „Už to bylo za pět minut dvanáct. Pár měsíců předtím jsem měla zápal plic a kvůli nadváze měli lékaři opravdu co dělat, aby mě udrželi na živu. Tehdy jsem si uvědomila, jak málo stačilo, abych tu už nebyla. Musela jsem něco změnit,“ pokračovala.

Po operativním zmenšení žaludku šla hmotnost dolů poměrně rychle, Tammy ale překvapilo, jak bylo období po operaci psychicky náročné. „Nebudu lhát a říkat, že to byla pohoda. Závislost na jídle je brutální. Je to jako být závislý na čemkoli jiném, takže jsem na tom byla psychicky dost bídně. Ze dne na den se toho změnilo tolik, že to moje psychika příliš nestíhala. Pár týdnu jsem na tom nebyla dobře. Ale pak se to zlomilo a přišla úleva,“ doplnila.

Měla dole přes dvacet kilo, cítila se skvěle a navíc měla dobré zprávy i od lékaře. Její celkový zdravotní stav se zlepšoval a „novou“ mámu si pochvalovaly i děti. „Kdo obhajuje obezitu, nemá rozum. Je to prostá závislost na jídle. A jako jakákoli jiná závislost je nebezpečná. Já jsem se projedla ke sto padesáti kilům. Naštěstí mi došlo poměrně brzy, že mě jídlo může zabít. Už nechci colu ani vidět. Utratila jsem spoustu peněz za jídlo, byla tlustá a pak jsem musela dát zase spoustu peněz za operaci, abych byla hubená. Takže radím všem, raději jezte zdravě a hýbejte se. Dost ušetříte,“ dodala. Nakonec se jí podařilo zhubnout sedmdesát kilo. Jí zdravě a posiluje.

