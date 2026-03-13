Nevešla se do svatebních šatů. Dnes má o 25 kilo méně a nové sebevědomí

Autor:
  8:31
Devětatřicetiletá Kirsty Wrightová se rozhodla zhubnout až ve chvíli, kdy se nevešla do vysněných svatebních šatů. Roky si z ní lidé utahovali, že vypadá jako slůně, a kvůli obezitě trpěla. Ke změně životního stylu se ale odhodlala až před svatbou. Štíhlejší tělo má tvrdě vydřené.
Říkali jí slonice, dnes už žena ale kila navíc nemá.

Říkali jí slonice, dnes už žena ale kila navíc nemá. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Kirsty Wrightová
Kirsty Wrightová
Kirsty Wrightová
Kirsty Wrightová
8 fotografií

„Chtěla jsem jedny šaty, které jsem si vysnívala už nějakou dobu. Ale musela jsem se s nimi kvůli tloušťce rozloučit. Nešly ani zapnout. Byla jsem z toho velmi zklamaná. Vím, že je to malichernost, ale mně se v tu chvíli zhroutil svět. Tehdy jsem se rozhodla, že musím s nadváhou něco udělat. Než jsem se k hubnutí opravdu odhodlala, chvíli to trvalo,“ uvedla žena pro The Sun.

Měla na výběr rovnou z několika možností hubnutí. Nejjednodušší by bylo sáhnout po léku na hubnutí, který by si nechala předepsat od lékaře. Touto cestou ale jít nechtěla. Přála si, aby byla změna trvalá a co nejpřirozenější. Takže injekce na hubnutí nepřipadaly v úvahu.

Říkali jí slonice, dnes už žena ale kila navíc nemá.
Kirsty Wrightová
Kirsty Wrightová
Kirsty Wrightová
8 fotografií

„Když jsem viděla fotografie z dovolené, kde stojím vedle slona, říkala jsem si, že i já sama vypadám jako slon. Ne jako slůně, ale slon. Bylo mi z toho zle,“ pokračovala. Nemohla se na své fotografie dál dívat, nechtěla se prohlížet v zrcadle, nechtěla ani nosit hezké oblečení, protože pro ni najednou nic nedávalo žádný smysl.

„Rozhodla jsem se pro sestavení jídelníčku na míru. Jedla jsem jídla obsahující méně kalorií, která mě ale zasytila na delší dobu. Snědla jsem za jeden týden tolik tvarohu a kuřecího masa nebo luštěnin, co do té doby za celý život,“ smála se.

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Ačkoli zprvu byla skeptická, nakonec byla sama překvapená, kolik kilo se jí podařilo shodit. Dnes má dole pětadvacet kilogramů a kompletně se proměnila. Najednou zmizela i bolest zad a hlavy. „Začala jsem se i víc hýbat. Zprvu to vypadalo komicky, protože jsem pobíhala okolo domu. Jen zlehka, nechtěla jsem to hned na začátku přehnat. A pak jsem začala běhat delší trasy. Dnes uběhnu bez problémů pět kilometrů a užívám si to. Pocit po běhu je nepopsatelně skvělý,“ dodala.

Má za to, že se k obezitě projedla kvůli šikaně, která započala už na základní škole. Necítila se dobře po psychické stránce a pouze jedla, aby se zbavila nepříjemných pocitů. Dnes říká, že měla raději zajít na terapie a nepřejídat se.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku

Dokonalé tělo modelky nepotřebuje „vylepšovat“ plastikami.

Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...

Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Pomoc...

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Na vině byla sedavá práce, denně tři hodiny dojíždění autem a nekonečný přísun nezdravých potravin. Manželka a děti chtěly, aby...

Proč je pokožka suchá i na jaře? Roli hraje vítr, slunce i změny teplot

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Problémy se suchou pletí obvykle nekončí s posledními zimními dny. Jaro provází nejen slunce, ale také výkyvy teplot, které pokožku vysušují. Jak se pozná dehydratovaná pleť a jak jí dodat přirozený...

13. března 2026

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

13. března 2026

Když ruka ruku myje. Nejde jen o mýdlo, ale i o následnou péči a hydrataci

Snadná manikúra z domova

Ukažte ruce a hned všichni poznají, kolik je vám let. Ano, právě hřbety rukou prozradí víc, než by člověk chtěl – a tak je fajn je začít rozmazlovat. Poradíme, jak na to.

13. března 2026

Pátek třináctého a 13 překvapivých faktů nejen o smolných dnech a datech

Ilustrační snímek

Možná i vám se v pátek třináctého nechce vycházet z domu, a pokud vám na tento den vychází nějaká zkouška nebo důležitá schůzka, snažíte se ji přehodit na jindy. Proč nám toto datum způsobuje mrazení...

13. března 2026

Plat až na druhém místě. K výpovědím nás ženou spíš mikronespravedlnosti

Ilustrační snímek

My Češi jsme konzervativní a své zaměstnání měníme jen neradi. Co nás vede k výpovědím? Častěji než peníze to bývají špatné pracovní podmínky: zvyšující se tlak na výkon, chaotické úkolování a...

13. března 2026

KVÍZ: Fakta o zubech, která možná neznáte. Otestujte se a vyhrajte kartáček

Ilustrační fotografie

Správná péče o zuby není jen otázkou kosmetiky, ale i zdraví celého těla. V našem kvízu si můžete otestovat, jestli své zuby skutečně chráníte správně. A jako bonus máte šanci vyhrát elektrický zubní...

vydáno 13. března 2026

Pitvoření, staré peřiny, zgelované vlasy. Tyto věci stopnou naši vášeň

Premium
K sexu dochází, protože se to tak patří. Ale schází mu touha, vášeň,...

Ženy může být snadné nažhavit – a ještě snazší jejich nadšení uhasit. S tím, co je dokáže rozpálit i co je naopak rychle zchladí, se nám svěřily dámy různého věku. V jejich odpovědích se objevilo...

12. března 2026

Říkají jí Hulk, žena umí rukama rozdrtit meloun

Jackie Koornová

Třiatřicetiletá Jackie Koornová z Nizozemska má svaly, které by jí mohl závidět i Arnold Schwarzenegger. Její bicepsy mají obvod jednašedesát centimetrů a stále posiluje, aby se dostala na ještě...

12. března 2026

Jak to vypadá, když se celebrity blýsknou na týdnu módy v Paříži

Slavné osobnosti a jejich outfity na týdnu módy v Paříži.

Podívejte se do naší galerie na VIP, které zazářily na módní akci Paris Fashion Week. Hvězdy se účastnily mimo jiné i přehlídky Saint Lauren, kde oblékly modely z nejnovějších nebo aktuálních...

12. března 2026  8:13

Co o vašem zdraví prozradí jazyk: barva, povlak i rýhy mohou být varováním

Ilustrační fotografie

Stačí pár sekund před zrcadlem a váš jazyk může prozradit víc, než čekáte. Povlak, barva i drobné rýhy podle některých přístupů naznačují potíže s trávením, játry nebo psychikou. Podívejte se, jaké...

12. března 2026

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

ilustrační snímek

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

12. března 2026

Hip, hip, pohyb. V těchto kouscích se vám bude bezchybně cvičit

Fandíte-li teplákové módě, pak jste na správné adrese. Patří neodmyslitelně ke...

Ať už si užíváte sportovní aktivity venku nebo preferujete víc ty indoorové, pohodlné oblečení, které nebrání pohybu a navíc sluší, se vám bude hodit.

12. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.