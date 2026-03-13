„Chtěla jsem jedny šaty, které jsem si vysnívala už nějakou dobu. Ale musela jsem se s nimi kvůli tloušťce rozloučit. Nešly ani zapnout. Byla jsem z toho velmi zklamaná. Vím, že je to malichernost, ale mně se v tu chvíli zhroutil svět. Tehdy jsem se rozhodla, že musím s nadváhou něco udělat. Než jsem se k hubnutí opravdu odhodlala, chvíli to trvalo,“ uvedla žena pro The Sun.
Měla na výběr rovnou z několika možností hubnutí. Nejjednodušší by bylo sáhnout po léku na hubnutí, který by si nechala předepsat od lékaře. Touto cestou ale jít nechtěla. Přála si, aby byla změna trvalá a co nejpřirozenější. Takže injekce na hubnutí nepřipadaly v úvahu.
„Když jsem viděla fotografie z dovolené, kde stojím vedle slona, říkala jsem si, že i já sama vypadám jako slon. Ne jako slůně, ale slon. Bylo mi z toho zle,“ pokračovala. Nemohla se na své fotografie dál dívat, nechtěla se prohlížet v zrcadle, nechtěla ani nosit hezké oblečení, protože pro ni najednou nic nedávalo žádný smysl.
„Rozhodla jsem se pro sestavení jídelníčku na míru. Jedla jsem jídla obsahující méně kalorií, která mě ale zasytila na delší dobu. Snědla jsem za jeden týden tolik tvarohu a kuřecího masa nebo luštěnin, co do té doby za celý život,“ smála se.
Ačkoli zprvu byla skeptická, nakonec byla sama překvapená, kolik kilo se jí podařilo shodit. Dnes má dole pětadvacet kilogramů a kompletně se proměnila. Najednou zmizela i bolest zad a hlavy. „Začala jsem se i víc hýbat. Zprvu to vypadalo komicky, protože jsem pobíhala okolo domu. Jen zlehka, nechtěla jsem to hned na začátku přehnat. A pak jsem začala běhat delší trasy. Dnes uběhnu bez problémů pět kilometrů a užívám si to. Pocit po běhu je nepopsatelně skvělý,“ dodala.
Má za to, že se k obezitě projedla kvůli šikaně, která započala už na základní škole. Necítila se dobře po psychické stránce a pouze jedla, aby se zbavila nepříjemných pocitů. Dnes říká, že měla raději zajít na terapie a nepřejídat se.