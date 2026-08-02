Měla v plánu držet dietu, změnit jídelníček, navštívit odborníky na zdravý životní styl a pak si najmout trenéra. Místo toho ale nakonec zvolila jednodušší cestu k hubnutí a požádala svého lékaře o recept na injekce na hubnutí. Ačkoli ji od této varianty hubnutí lidé odrazovali, stejně se k ní přiklonila. A svého rozhodnutí v žádném případě nelituje, bez mála totiž zhubla díky léku Mounjaro téměř sto kilo.
„Můj život byl před hubnutím docela jízda. Měla jsem pocit, že si musím za každou cenu užívat. Stále jsem chodila na večírky, pila alkohol a kupovala si oblečení. Byla jsem na nakupování závislá. Vždy mi pocit spokojenosti vydržel jen chvíli. Ve skutečnosti jsem se snažila zapomenout na to, co mě ve skutečnosti trápilo nejvíc. A to byla má nadváha,“ uvedla žena.
S injekcemi to šlo dobře, neměla žádné vedlejší účinky a hubla přímo ukázkově. Zároveň už ale začala měnit i svůj jídelníček a celkový životní styl, aby po vysazení injekcí opět nepřibrala. I to pro ni byla novinka, ale zvládla se s ní poprat vcelku statečně.
„Zhubla jsem. Samozřejmě jsem byla šťastná. A když jsem měla stahovací prádlo, asi by ani nikoho nenapadlo, jak moc vytahanou kůži na svém těle mám. Jneže pak jsem se svlékla doma před zrcadlem a bylo mi do pláče,“ pokračovala.
V rodné Velké Británii nenašla žádný zákrok, na který by měla finance. Nakonec se tedy rozhodla svěřit do rukou lékařů v Litvě. Tam za odstranění kůže a pozvednutí prsou zaplatila v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun. „Nebyla to levná záležitost, ale musela jsem to udělat, abych se cítila kompletní a svá. Nelituji toho, že jsem do toho všeho šla. Lituji jen toho, že jsem to neudělala dřív,“ dodala pro Creatorzine.