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Žena zhubla 90 kilogramů, po měsících měla dokonalou postavu

Autor:
  11:54
Desítky kilo dole udělalo z ženy jiného člověka.

Desítky kilo dole udělalo z ženy jiného člověka. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Grace Parkinová
Grace Parkinová
Grace Parkinová
Grace Parkinová
8 fotografií
Čtyřiatřicetiletá Grace Parkinová z Velké Británie zvládla zhubnout devadesát kilo. Tím ale její cesta k dokonalosti neskončila. Čekalo ji totiž odstranění přebytečné kůže, které se sice prodražilo, ale podle ženy stálo za to. Po letech má postavu, kterou chtěla už v pubertě.

Měla v plánu držet dietu, změnit jídelníček, navštívit odborníky na zdravý životní styl a pak si najmout trenéra. Místo toho ale nakonec zvolila jednodušší cestu k hubnutí a požádala svého lékaře o recept na injekce na hubnutí. Ačkoli ji od této varianty hubnutí lidé odrazovali, stejně se k ní přiklonila. A svého rozhodnutí v žádném případě nelituje, bez mála totiž zhubla díky léku Mounjaro téměř sto kilo.

Desítky kilo dole udělalo z ženy jiného člověka.
Grace Parkinová
Grace Parkinová
Grace Parkinová
8 fotografií

„Můj život byl před hubnutím docela jízda. Měla jsem pocit, že si musím za každou cenu užívat. Stále jsem chodila na večírky, pila alkohol a kupovala si oblečení. Byla jsem na nakupování závislá. Vždy mi pocit spokojenosti vydržel jen chvíli. Ve skutečnosti jsem se snažila zapomenout na to, co mě ve skutečnosti trápilo nejvíc. A to byla má nadváha,“ uvedla žena.

S injekcemi to šlo dobře, neměla žádné vedlejší účinky a hubla přímo ukázkově. Zároveň už ale začala měnit i svůj jídelníček a celkový životní styl, aby po vysazení injekcí opět nepřibrala. I to pro ni byla novinka, ale zvládla se s ní poprat vcelku statečně.

„Zhubla jsem. Samozřejmě jsem byla šťastná. A když jsem měla stahovací prádlo, asi by ani nikoho nenapadlo, jak moc vytahanou kůži na svém těle mám. Jneže pak jsem se svlékla doma před zrcadlem a bylo mi do pláče,“ pokračovala.

V rodné Velké Británii nenašla žádný zákrok, na který by měla finance. Nakonec se tedy rozhodla svěřit do rukou lékařů v Litvě. Tam za odstranění kůže a pozvednutí prsou zaplatila v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun. „Nebyla to levná záležitost, ale musela jsem to udělat, abych se cítila kompletní a svá. Nelituji toho, že jsem do toho všeho šla. Lituji jen toho, že jsem to neudělala dřív,“ dodala pro Creatorzine.

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