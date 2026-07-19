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Klobásy vyměnila za kuře a cottage. Za necelý rok shodila 67 kilo

Autor:
  11:01
Změnila stravu a zhubla desítky kilo.

Změnila stravu a zhubla desítky kilo. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Janine Hurstová
Janine Hurstová
Janine Hurstová
Janine Hurstová
6 fotografií
Pětatřicetiletá Janine Hurstová z Velké Británie ještě před pár měsíci pila až devět plechovek energetických nápojů denně a každý den si dopřávala opékané klobásy. Když ovšem zjistila, že už váží sto čtyřicet kilo, rozhodla se jednat. „Měla jsem strach, že nechám své tři děti na světě samotné,“ uvedla.

Roky slýchala od lékaře, že se mu nelíbí její váha a měla by zhubnout. Cítila se ale dobře a měla pocit, že jí žádné zdravotní problémy nehrozí. Když začala být dušná při pouhém chození do patra, začala mít o svou budoucnost žena opravdový strach.

Změnila stravu a zhubla desítky kilo.
Janine Hurstová
Janine Hurstová
Janine Hurstová
6 fotografií

„Milovala jsem klobásy, uzeniny. Milovala jsem cokoli, co bylo plněné nějakým masem a přelité omastkem. Libovala jsem si ve sladkostech i energetických nápojích. Díky nim jsem měla stále dost energie. Jenže jsem se postupně projídala ke stále vyšší váze a nakonec mi došlo, jak moc si škodím,“ uvedla žena.

Dětem sice vařila zdravě, ale sama nebyla schopná své stravovací návyky změnit. Před rokem ale najednou pocítila, že je na změnu připravená a ze dne na den se rozhodla zakázat si veškeré nezdravé potraviny i nápoje. „Byla jsem nejtlustší máma na hřišti. Pak už jsem se za sebe styděla a okolo školy jsou chodila se sklopenou hlavou, aby si mě nikdo nevšiml a nechtěl si se mnou povídat. Tolik jsem se styděla, než jsem se pustila do hubnutí,“ pokračovala.

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Začátky nebyly jednoduché a dnes sama nechápe, jak dokázala stravovací návyky změnit. „Klobásy a další uzeniny jsem vyměnila za kuřecí maso a lososa. Místo omastku jsem si raději dala cottage nebo jsem si zakousla mrkev. Hodně jsem doplňovala bílkoviny, abych neměla hlad. A ačkoli jsem zprvu nevěřila, že se někam posunu, nakonec jsem za necelý rok zhubla 67 kilo,“ uvedla trojnásobná maminka.

Dvě z jejích dětí mají autismus a péče o ně je náročnější. Přesto se nevzdává svých zdravých návyků a dál si připravuje zdravé pokrmy, aby si váhu udržela. Dnes je navíc inspirací i pro další členy rodiny. „Teprve nyní pociťují, jaké je to žít na sto procent,“ dodala pro Times.

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