„Vždy jsem během těhotenství hodně přibrala. Zatímco mé kamarádky měly pár kilo nahoře, já jsem měla nahoře desítky kilo. A má miminka také nebyla drobná. Prostě jsem byla celkově velká a měla jsem hodně vytahanou kůži na břichu i strie. Po kojení jsem navíc měla pryč i svá do té doby plná ňadra. A nebylo příjemné se na sebe koukat do zrcadla. Chtěla jsem to být zase já,“ uvedla žena, která má doma šest dětí a za každé těhotenství i zdravého potomka je nesmírně vděčná.
Po posledním porodu se jí podařilo zhubnout necelých padesát kilogramů, ale nedokázala se zbavit vytahané kůže. O své proměně řekla manželovi, který byl zprvu v šoku a bál se, aby všechny zákroky dobře dopadly. A přemlouval ji, aby zůstala stejná. Přesto se však odhodlala k operacím. „Nebyla to zrovna levná záležitost, ale myslím, že si moc dobře uvědomoval, jak moc mě můj vzhled ovlivňuje. A rozhodně to nebylo nic dobrého. Udělala jsem dobře,“ pokračovala.
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Její proměna vyšla v přepočtu na zhruba šest set tisíc korun. Ale nelituje a říká, že i přes ohromnou bolest a delší rekonvalescenci by do zákroků šla znovu. Nechala si udělat liposukci, zvětšili jí ňadra pomocí silikonových implantátů, odebrali vytahanou kůži a nechala si upravit tvar brady.
„Je šílené, že můžete cvičit jako blázen a jíst opravdu zdravě, ale nic kromě operace vám nemůže odstranit vytahanou kůži ani vyplnit ňadra. Věřím, že mě každá maminka po porodu pochopí. Naše těla se mění, ale není lehké se s tím smířit. A já veřejně přiznávám, že ta přeměna byl můj nejlepší nápad,“ dodala na svém Instagramu.