Ve čtyřiceti jsem vypadala jako babička, říká žena, která zhubla kvůli dětem

Christie vážila necelých sto kilogramů. Necítila se ve svém těle dobře a měla kvůli vzhledu deprese. Roky měla úzkosti a často neměla chuť ani mluvit s lidmi. Seděla hlavně doma a utápěla se v depresivních náladách. Z kolotoče stresu a smutku ji vytrhl pouze alkohol, který je nevhodný pro každého, kdo trpí lupénkou jako ona. A stejně tak i nezdravé potraviny.

„Musel přijít impulz od lékaře. Po promluvě s ním mi došlo, že už mi nemusí zbývat moc času a je to velká škoda, protože je na světě přeci fajn. Začala jsem jednat. Nechtěla jsem to nechat jen tak. Čas ubývá. I pro své dítě jsem musela něco udělat,“ sdělila pro portál The Sun.

Christie se stala matkou až v jednačtyřiceti letech. Ve čtyřiceti potkala během surfování lásku svého života a rozhodla se s ním počít dítě. Její partner ovšem zemřel na předávkování drogami pouhé dva roky poté a ona zůstala na dítě sama. To ji zlomilo natolik, že sáhla po alkoholu a nedokázala se ho vzdát víc než deset let. Kromě toho se také musela starat o matku, která umírala na rakovinu.

„Pamatuji si, jak jsem jednou byla u dcery ve školce a jedno z dětí se mě zeptalo, jestli jsem její babička. Bylo mi do pláče, ale nedivila jsem se. Opravdu jsem vypadala hrozně. Chtěla jsem to něčím zachránit, tak jsem začala chodit do solária. Ale to byl ten nejhloupější nápad. Na chvíli to pomohlo s lupénkou, ale kůže stárla ještě rychleji,“ pokračovala.

Když se s dcerou přestěhovala zpět do Los Angeles, odkud pochází, začala se opět stýkat se starými známými a také díky nim se rozhodla pro změnu. Byli jí totiž velkou oporou. „Nejprve jsem zkoušela injekce na hubnutí. Něco jsem shodila, ale hlavní zásluhu na proměně mám já sama. Začala jsem cvičit a jíst zdravě. Byla to dlouhá cesta. Pokud se na ni vydáte, nečekejte zázraky po týdnu. Musíte být trpěliví. Ale jednou se podíváte do zrcadla a budete spokojenější, protože uvidíte změnu,“ dodala.

Ke kompletní proměně si později dopomohla i plastickými operacemi, na které si šetřila několik let. Nechala si odstranit přebytečnou kůži, která jí na těle zůstala a změny plastický chirurg provedl i v obličeji. Viditelně tak omládla a dva roky před šedesátkou vypadá skvěle.