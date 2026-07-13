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Injekce na hubnutí jí změnily život. Místo vysněné postavy přišla anorexie

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  11:00
Injekce na hubnutí ženu přivedly až k poruše příjmu potravy.

Injekce na hubnutí ženu přivedly až k poruše příjmu potravy. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
5 fotografií
Hayleigh Davisová chtěla po porodu zhubnout kila, která nabrala v těhotenství. Vsadila na injekce na hubnutí a věřila, že dá dolů pár kil a bude spokojená. Bohužel se však na injekcích stala závislou a dnes bojuje s poruchou příjmu potravy. Potýká se s anorexií a neví, jak ze začarovaného kruhu ven.

Poprvé si injekci aplikovala v roce 2024. V té době měla devadesát kilo a se svým vzhledem nebyla spokojená. Za měsíc díky injekcím zhubla sedm kilogramů a byla nadšená, že nemá hlad ani ji nehodní mlsná. „Začala jsem být závislá na tom pocitu, který jsem měla, když jsem viděla, jak váha pomalu klesá. Chtěla jsem víc,“ uvedla sedmatřicetiletá žena.

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Dávku injekcí si navýšila bez konzultace s lékařem a aplikovala si ji třikrát týdně. Chtěla zhubnout co nejrychleji a nemohla se dočkat, až se uvidí v plavkách.

„Předtím jsem měla nadváhu. Už jsem měla po krk hloupých poznámek mužů i žen, kteří mi říkali boubelka. Zřejmě to nemysleli zle, možná mi chtěli i lichotit, ale mě to velmi zraňovalo. Chtěla jsem být jako ostatní,“ zavzpomínala na své pocity.

Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
Hayleigh Davisová
5 fotografií

Dříve pro nižší váhu nic nedělala. Snídani sice měla ukázkovou, ale k obědu měla něco z rychlého občerstvení, ke svačině sladké a večer si dávala těstoviny nebo pizzu.

„Na jídlo jsem myslela neustále. Na injekcích mi vyhovovalo, že už na jídlo nemyslí, nezajímalo mě. Neměla jsem chutě. Ale nenapadlo mě, že bych mohla skončit s poruchou příjmu potravy, až začnu s injekcemi,“ podotkla pro The Mirror.

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Díky injekcím nakonec zhubla padesát kil. Všude jí trčely kosti a rodina o ni měla velký strach. Nakonec se tedy rozhodla jít k lékaři. Dnes má z jídla hrůzu a není schopná nic pozřít bez pláče nebo panické ataky.

„Injekce už si neaplikuji. Ale nejhorší je, že nechci jíst. A ačkoli mi lidé říkají, jak moc jsem hubená, já sama se tak nevidím. Vidí se stále jako obézní, je to strašný démon,“ dodala. Svůj příběh zveřejnila, aby varovala ostatní ženy a dívky. Podle ní by si měly ženy dávat na injekce velký pozor.

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