Lydia má za to, že v jejím životě chybělo něco, pro co by byla zapálená, a většinu dní se jen nudila a těšila se, až se svalí do postele a bude mít od všeho pokoj. Svůj stav nenazývala jako depresi, ale velmi se tomu její celkové rozpoložení podobalo.

„Něco ve mně mi říkalo, že už musím něco udělat. Cokoli. Tak jsem se jednoho dne odhodlala, sbalila si věci a šla do fitka. Když jsem tam vešla, ani jsem neměla tušení, co tam vlastně mám dělat. A překvapilo mě, že se mě komunita lidí tam ujala a pomohla mi. Dost mě to chytlo a našla jsem ve svém životě nějaký smysl a cíl,“ svěřila se ve videu, které sdílela na svém profilu na TikToku.

Prvním pravidlem pro ni tedy bylo rozhýbat se a sport nevynechávat. Nechtěla se do ničeho nutit, aby jí to nepřestalo bavit. „Musela jsem dělat něco, co je pro mě zajímavé,“ pokračovala. Jóga nebo pilates nikdy nebyly sportem pro ni. Každý den pracuje od devíti do pěti hodin.

Jako další pravidlo si určila pravidelnou vyváženou stravu. Takže si začala jídla do práce připravovat předem do krabiček.

„Dá to práci, ale ve finále nemusíte během oběda řešit, co si kde dáte, a nakonec skončit v rychlém občerstvení. Dalším důležitým bodem bylo vykašlat se na seriály a raději jít místo toho spát. Osm hodin spánku umí zázraky. Pak jsem se také začala intenzivně o zdravý životní styl zajímat. Hledala jsem si zdravé recepty a četla si věci, které radí výživoví experti. A posledním pravidlem bylo být v psychické pohodě,“ doplnila. Každý den medituje a říká, že jí stačí i dvacet minut, kdy si opakuje pozitivní mantry. Během jednoho roku se jí tak podařilo shodit třicet kilo.