Lvům hrozí úraz, Rakům zažívací potíže. Velký zdravotní horoskop na rok 2025

Berani

Do nového roku budete vstupovat s optimismem a veselou myslí. Nic zásadního, co byste neznali, vás zřejmě trápit nebude. Měli byste se cítit dobře a zřejmě tu nebude nic, co byste museli řešit.

Na jaře se můžete těšit na to, že budete pokračovat ve stejném duchu. Navíc to bude umocněno znatelným nárůstem energie, který byste měli pocítit v souladu s přibývajícími slunečními paprsky.

Možná objevíte nové možnosti, kterými budete chtít vylepšit svou kondici. A nejspíš nebudete váhat a do něčeho se rovnou také pustíte. Budete cítit chuť do života i sexuálních aktivit.

To by mohlo pokračovat až do léta. V tomto období byste ale mohli podcenit prevenci ve stravování, což by mohlo způsobit žaludeční potíže. V období před koncem roku, byste už měli být obezřetnější a skrze otužování, saunování a jiné podobné praktiky si zajistíte odolnost vůči případným sezonním onemocněním.

Sklon k nemocem