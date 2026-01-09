Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku

Autor:
  10:45
Jednatřicetiletá Denise Marko z Německa se narodila bez rukou a pouze s jednou nohou. Zatímco pro mnohé by to byla nepředstavitelná situace, ona sama se s životem vypořádává na jedničku a dokazuje světu, že krásný život je možné mít v každém případě. Na Instagramu je hvězdou a velkou inspirací.
Narodila se jen s jednou nohou, ale vše sama zvládá na jedničku.

Narodila se jen s jednou nohou, ale vše sama zvládá na jedničku. | foto: koláž iDNES.cz

Denise Marko s rodinou
Denise Marko
Denise Marko
Denise Marko
9 fotografií

Než se Denise stala maminkou dvou dětí a vdala se, byla také hereckou hvězdou. Ztvárnila hlavní roli Katrin v německém televizním dramatu Contergan z roku 2007, které reflektuje dopady léku Contergan na ženy v těhotenství. Dříve se předepisoval na extrémní nevolnosti, ale pak se ukázalo, že způsobuje vady ještě nenarozeného plodu. Docházelo k nevyvinutí končetin a jiným deformacím. Během natáčení bylo Denise zhruba dvanáct let a setkala se s hvězdami, jako jsou herci Katharina Wackernagel nebo Benjamin Sadler.

Narodila se jen s jednou nohou, ale vše sama zvládá na jedničku.
Denise Marko s rodinou
Denise Marko
Denise Marko
9 fotografií

Za svou roli dokonce získala prestižní ocenění Bambi. A tehdy se seznámila i s dalšími oceněnými herci, kterými byli mimo jiné Tom Cruise nebo Sophia Lorenová. „Byla to nepopsatelná a nepřenosná zkušenost,“ zavzpomínala.

Vždy byla velmi samostatná a dokázala se o sebe postarat. Ačkoli kvůli vzácné genetické vadě nemá některé končetiny, hned v osmnácti letech si udělala řidičský průkaz a bez problému jezdí speciálně upraveným autem. Zvládá i veškeré domácí povinnosti a normálně chodí do práce.

Na Instagramu ráda ukazuje svůj běžný den, který zahrnuje starost o děti, úklid, vaření, a dokonce se pochlubila i tím, jak maluje dětský pokoj nebo přidělává poličku. Nic pro ni není překážkou a díky tomu je inspirací pro mnoho lidí. „Někdy jsem sama překvapená z toho, co se mi podaří. Mám něco v plánu a vyjde to ještě mnohem lépe, než jsem doufala,“ uvedla v jednom ze svých příspěvků na Instagramu, kde pravidelně přidává fotografie i videa. Už ji tam sleduje téměř sto tisíc lidí.

Díky tomu je také úspěšnou influencerkou a má za sebou už pár kampaní s různými společnostmi. Z videí i fotografií vždy působí velmi mile a radostně a právě její energie je pro mnohé hnacím motorem. „Jste stále tak veselá. Když mám špatný den, podívám se na váš profil a hned jsem i já veselejší,“ napsala jí pod fotografii jedna ze sledujících. Denise nemá žádné protézy, pouze se občas pohybuje na kolečkovém křesle, aby držela lépe krok například s dětmi.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku

Narodila se jen s jednou nohou, ale vše sama zvládá na jedničku.

Jednatřicetiletá Denise Marko z Německa se narodila bez rukou a pouze s jednou nohou. Zatímco pro mnohé by to byla nepředstavitelná situace, ona sama se s životem vypořádává na jedničku a dokazuje...

9. ledna 2026  10:45

V šestačtyřiceti je žena v super kondici, vděčí za to pár trikům

Dokonale vysportované tělo ženy spoustu lidí fascinuje.

Pekáč buchet na břiše, svalnaté nohy i dokonale kulatý zadeček a pěkně tvarované ruce ukazuje trenérka a influencerka Kate Nolte na Instagramu, kde ji sleduje téměř milion lidí. A právě díky nim se...

9. ledna 2026  8:30

Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita

Ilustrační snímek

S tím, jak antifeministické nálady znovu nabývají na popularitě, je stále důležitější porozumět psychologickému pozadí těchto postojů. Často totiž nevycházejí z opravdové nenávisti k ženám, ale z...

9. ledna 2026

Face jóga je přirozenou cestou ke kráse. Cvičte ji ale komplexně

Aktuálně to rozhodně s líčením nepřehánějte. Zaměřte se na jednu partii tváře....

Která žena by ten pocit neznala: Ráno se podíváte do zrcadla a vaše tvář prozrazuje, že máte za sebou náročný kolotoč svátečních dnů, šla jste pozdě spát nebo vás třeba něco trápí. Obličej prostě...

9. ledna 2026

Ukliďte si ve skříni i v životě. Takto detox zvládnete

Jakmile získá vaše garderoba řád, budete rázem spokojenější také vy, uvidíte.

To slovo na „d“ nezavání ničím příjemným. Většina z nás si představí něco jako celerovou šťávu a trpké odříkání. Ale ono se to dá pojmout i trochu jinak, skoro bezbolestně.

9. ledna 2026

Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát

ilustrační snímek

Bílkoviny nejsou jen pro sportovce nebo pro ty, kteří chtějí nabrat svaly. Jejich role je mnohem širší – pomáhají nám udržet energii, stabilizují hladinu cukru v krvi, tlumí chutě, podporují imunitu...

9. ledna 2026

Nej předsevzetí letošního roku: dopřejte si luxus nechat věci být

meditace, ilustrace

Zhubnout deset kilo, chodit cvičit třikrát týdně, omezit alkohol? Neustále omílaným předsevzetím letos odzvonilo, stejně je nikdy nedodržíte. Dejte si nejdůležitější předsevzetí letošního roku:...

9. ledna 2026

Omeleta se šunkou a sýrem

Omeleta se šunkou a sýrem
Recept

Střední

20 min

Připravte si chutnou a zdravou snídani.

Návaly při menopauze? Tělo volá o pomoc. Zvyšují riziko infarktu, varuje lékař

Premium
Konec reprodukčního období ženy s sebou kromě obvyklých návalů horka či...

Ještě před pár lety se o ní taktně mlčelo, v horším případě nejapně žertovalo. Jakkoliv humor léčí, menopauza není vždycky k smíchu. Konec reprodukčního období ženy s sebou kromě obvyklých návalů...

8. ledna 2026

Zvuky do filmu zařídí kokosové ořechy i starý kočárek, líčí svou profesi ruchařka

Premium
„Ani obyčejné kroky nejsou legrace – nášlapem musíte umět rozlišit chůzi muže a...

Jana Anderlová pracovala přes čtyřicet let jako ruchařka u filmu. Staré magnetofonové pásky v jejích rukách zněly jako člověk procházející travním porostem, vějící tkanina a praskající větvičky zase...

8. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Premium
Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025)

Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou...

8. ledna 2026

Kvůli extrémním svalům zažívá žena muka, lidé ji šikanují

Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu.

Pětačtyřicetiletá Tina Fernandezová z USA je fitness modelkou a matkou tří dětí. Má obří svaly, které jsou pro mnohé příliš a právě kvůli nim ji šikanují. Urážky čte pod svými fotografiemi na...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.