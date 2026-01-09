Než se Denise stala maminkou dvou dětí a vdala se, byla také hereckou hvězdou. Ztvárnila hlavní roli Katrin v německém televizním dramatu Contergan z roku 2007, které reflektuje dopady léku Contergan na ženy v těhotenství. Dříve se předepisoval na extrémní nevolnosti, ale pak se ukázalo, že způsobuje vady ještě nenarozeného plodu. Docházelo k nevyvinutí končetin a jiným deformacím. Během natáčení bylo Denise zhruba dvanáct let a setkala se s hvězdami, jako jsou herci Katharina Wackernagel nebo Benjamin Sadler.
Za svou roli dokonce získala prestižní ocenění Bambi. A tehdy se seznámila i s dalšími oceněnými herci, kterými byli mimo jiné Tom Cruise nebo Sophia Lorenová. „Byla to nepopsatelná a nepřenosná zkušenost,“ zavzpomínala.
Vždy byla velmi samostatná a dokázala se o sebe postarat. Ačkoli kvůli vzácné genetické vadě nemá některé končetiny, hned v osmnácti letech si udělala řidičský průkaz a bez problému jezdí speciálně upraveným autem. Zvládá i veškeré domácí povinnosti a normálně chodí do práce.
Na Instagramu ráda ukazuje svůj běžný den, který zahrnuje starost o děti, úklid, vaření, a dokonce se pochlubila i tím, jak maluje dětský pokoj nebo přidělává poličku. Nic pro ni není překážkou a díky tomu je inspirací pro mnoho lidí. „Někdy jsem sama překvapená z toho, co se mi podaří. Mám něco v plánu a vyjde to ještě mnohem lépe, než jsem doufala,“ uvedla v jednom ze svých příspěvků na Instagramu, kde pravidelně přidává fotografie i videa. Už ji tam sleduje téměř sto tisíc lidí.
Díky tomu je také úspěšnou influencerkou a má za sebou už pár kampaní s různými společnostmi. Z videí i fotografií vždy působí velmi mile a radostně a právě její energie je pro mnohé hnacím motorem. „Jste stále tak veselá. Když mám špatný den, podívám se na váš profil a hned jsem i já veselejší,“ napsala jí pod fotografii jedna ze sledujících. Denise nemá žádné protézy, pouze se občas pohybuje na kolečkovém křesle, aby držela lépe krok například s dětmi.